Le recenti voci riguardo a una serie tv dedicata a Harry Potter potrebbero finalmente portare a un prodotto che riesce a includere tutte le storie legate al mondo del mago occhialuto, in precedenza tagliate dai film. Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, dato che si parla principalmente di un accordo al cui centro troviamo il gruppo di Warner Bros Discovery, resta interessante riflettere un secondo su questo progetto che, almeno in base alle indiscrezioni sul web, pare deciso a trasporre ogni singolo libro di J.K. Rowling a 360 gradi (se intenzionati a recuperarvi tutti romanzi li trovate su Amazon). Differentemente dalla saga cinematografica, quindi, i fan di Harry Potter avrebbero finalmente l’occasione di vedere sullo schermo ogni singola storia presente nei libri, distanziandosi da quanto accaduto con i ripetuti tagli nelle trasposizioni al cinema per motivazioni tecniche e stilistiche. Così abbiamo deciso di stilare una lista delle 5 storie che i film di Harry Potter hanno eliminato e che la serie tv dovrebbe includere, trattare e approfondire.

L’attivismo di Hermione Granger

Hermione Granger, fin dal suo esordio nel primo libro di Harry Potter, dimostra una certa sensibilità nei confronti del mondo magico e delle creature che in esso vivono. Questo per via del fatto che ha scoperto di essere una strega solamente con la lettera di convocazione a Hogwarts, vivendo i primi anni della sua vita nel mondo dei babbani. La sua doppia appartenenza (che l’ha portata anche ad essere arrogantemente definita “mezzosangue” dai maghi fissati con la purezza) è più palese che mai, specialmente nella caratterizzazione sulla carta stampata, al punto di sviluppare per lei una serie di impegni politici laterali agli eventi principali della trama.

Fin dall’inizio, quindi, vediamo Hermione inorridire davanti all’idea che alcune creature magiche vengano schiavizzate senza pietà dagli altri maghi e anche dai suoi coetanei, che ci sono cresciuti con queste dinamiche (Ron è un palese esempio di ciò). Il forte disgusto della strega, nei libri, l’ha quindi spinta a creare una vera e propria associazione che s’impegna a contrattare, o comunque sia contrastare e regolarizzare questo genere di atteggiamenti all’interno del mondo magico, dal nome: Society for the Promotion of Elfish Welfar (S.P.E.W.).

Così nei libri di Harry Potter vediamo più volte Hermione lottare per questa sua causa e impegnare tutte le energie per cercare di aiutare più creature possibili, anche in contrasto con lo scarso interesse dei suoi due amici. Purtroppo questo aspetto è stato totalmente eliminato dai film, e proprio in questo senso le tempistiche di una serie televisiva potrebbero giocare a suo favore, fornendoci l’intera storia dietro agli eventi principali che tutti conosciamo. Lo schiavismo di un mondo che in realtà è disegnato da alcune ipocrisie razziali potrebbe diventare centrale in una trasposizione televisiva, mettendo in luce anche questo lato dell’universo narrativo in questione.

Il passato di Voldemort e gli approfondimenti legati alla sua storia familiare

In Harry Potter e il Principe Mezzosangue Harry comincia prendere alcune lezioni private da Albus Silente. Queste gli consentono di apprendere tantissimi dettagli sulla storia di Voldemort e sul suo passato familiare. Anche se nei film questo sviluppo narrativo c’è, lo vediamo rappresentato in maniera piuttosto superficiale e sbrigativa, tagliando fuori parecchi elementi anche affascinanti. Fra le storie presenti nel mondo di Harry Potter, e tagliate al cinema, questa potrebbe approfondire ulteriormente il passato del villain principale, soprattutto ai fan dell’ultimo momento e a coloro che non hanno mai toccato i libri della Rowling.

Durante le lezioni con Silente, quindi, Harry apprende della nascita di Voldemort, come ha ottenuto i risultati più interessanti della sua oscura carriera e come ha concepito alcuni Horcrux. Il comprendere le origini di Tom Riddle e le problematiche in questo senso amplia ulteriormente il significato dello scontro finale fra i due, aggiungendo una serie di tematiche sentimentali e personali strettamente connesse con le svolte conclusive della trama.

Harry Potter sopravvive alla maledizione mortale di Voldemort due volte

Uno dei tratti più celebri nella storia di Harry Potter è quello della cicatrice sulla sua fronte, la dimostrazione diretta che da piccolissimo è riuscito a sopravvivere a una potentissima maledizione lanciatagli da Voldemort, grazie al sacrificio di Lily, sua madre. Durante lo svolgersi sia dei libri che dei film, Harry sceglie di sacrificarsi così da salvare tutti i suoi amici andando da Tu sai chi. Nei romanzi viene anche specificato che il ritorno del Signore Oscuro è legato al sangue di Harry, ottenuto nel Calice di Fuoco. Questa dinamica nasconde il fatto che nel sangue del giovane alberga ancora la protezione materna, successivamente anche nelle vene di Voldemort, rendendo quasi nulla anche la seconda maledizione che lancia contro il ragazzo.

Un tecnicismo del genere è stato tagliato fuori dai film, dato che si tratta di un percorso che la scrittrice ha costruito a poco a poco e che nelle pellicole tende a non esistere proprio. Ovviamente una serie tv dovrebbe assolutamente tenerne conto, arrivando anche ad approfondirne il significato e l’importanza sia per la trama che per lo stesso rapporto fra protagonista e villain principale.

La verità su Rita Skeeter

Rita Skeeter è sicuramente uno dei personaggi più fastidiosi e odiati dell’intera saga di Harry Potter, anche se non tutti sanno che esiste una storia connessa con il suo personaggio. In realtà si tratta di un vero e proprio mistero che coinvolge i protagonisti, specialmente Hermione, quando cominciano a riflettere sul modo in cui questa giornalista riesce sempre a diffamarli, scoprendo e diffondendo senza pietà loro informazioni anche strettamente personali. Così comincia, nei libri solamente, una particolare indagine proprio in questo senso, ed Hermione scopre che si tratta di un Animagus illegale. Sostanzialmente la giornalista ottiene quello che le serve per i suoi pezzi trasformandosi in un insetto (una sorta di scarabeo) e spiando i diretti interessati.

La studentessa, una volta appreso ciò, riesce a coglierla di sorpresa quando in forma d’insetto, e la rinchiude in un barattolo con un incantesimo infrangibile, minacciando di denunciarla al Ministero della Magia se non avesse smesso di scrivere articoli diffamatori e negativi su lei e i suoi amici.

Il mistero della giornalista, di cui in realtà non conosciamo molto altro, è stato eliminato dai film di Harry Potter, come molte altre storie, forse perché ritenuto poco interessante. Una serie tv dovrebbe includere questa indagine, dato che evidenzia un ulteriore frammento del carattere di Hermione: la sua determinazione.

La storia dei Malandrini

I Malandrini (o Maruders) erano un gruppo di studenti Grifondoro che avevano a cuore la situazione personale di un loro amico, e che per lui fecero l’impossibile. Questi non fanno parte della trama principale nei libri, anche se le loro vicende vengono dovutamente approfondite attraverso la Mappa del malandrino che utilizza Harry ne Il prigioniero di Azkaban. Il gruppo dei Malandrini era composto da Remus Lupin (Lunastorta), Peter Minus (Codaliscia), Sirius Black (Felpato) e James Potter (Ramoso). Tutto comincia quando scoprono che Lupin è un lupo mannaro e, pur di stare al suo fianco, diventano degli Animagus, trasformandosi insieme a lui durante le notti di luna piena per tenerlo d’occhio. In tutto ciò creano anche la Mappa del Malandrino, centrale nella storia del terzo libro.

Anche se nei film di Harry Potter hanno preferito eliminare quasi ogni cosa, o quasi, come con tante altre storie tagliate, il lavoro con una serie tv potrebbe approfondire le origini della mappa e della storia dietro a Lupin, Black Codaliscia e James, magari con qualche flashback o episodi mirati.