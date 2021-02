Harry Potter: The Exhibition in arrivo una mostra interattiva nel 2022

Warner Bros. ha annunciato una nuova mostra immersiva dedicata a Harry Potter. L’esposizione si chiamerà Harry Potter: The Exhibition, sarà basata sull’universo cinematografico della popolare saga fantasy, avrà luogo a partire dal 2022 e accoglierà i visitatori con una serie di installazioni basate sulle due serie cinematografiche, Harry Potter e Animali fantastici.

Harry Potter: The Exhibition sarà un percorso che si snoderà all’interno del magico mondo ideato da J.K. Rowling e intratterrà i visitatori in un’esposizione che potrà arrivare a coprire quasi 2.000 metri quadrati.

Questa nuova mostra celebrerà i momenti più iconici dei film e delle storie di Harry Potter, Animali Fantastici e l’ambientazione espansa del Wizarding World, attraverso un’esperienza immersiva dietro le quinte.

La mostra presenterà ambienti riprodotti nel dettaglio al fine di rendere omaggio ad una delle saghe più amate e popolari della cultura pop. I visitatori potranno dare un’occhiata da vicino agli oggetti di scena originali e ai costumi originali dei film di Harry Potter e Animali Fantastici mentre esploreranno gli ambienti animati dall’iconica atmosfera magica.

I fan di tutto il mondo avranno modo di prendere parte a questa nuova esperienza perché si tratterà di una mostra itinerante. Nelle intenzioni di Warner, Harry Potter: The Exhibition, visiterà diversi paesi del mondo. Al momento non sono state rese note le città che ospiteranno la mostra, tuttavia secondo quanto pianificato da Warner Bros. la mostra viaggerà per quasi tutti i continenti.

Harry Potter: The Exhibition sarà organizzata e prodotta da Warner Bros.Consumer Products in collaborazione con Imagine Exhibitions, un’azienda specializzata in mostre interattive dal grande impatto visivo, la quale annovera alcune delle mostre itineranti dal distinto taglio pop dedicate a cinema e serie tv e percorsi di edutainment. Tra le produzioni passate che hanno toccato l’Italia possiamo citare, ad esempio, la mostra sull’anatomia umana Real Bodies e The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains.