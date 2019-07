Harry Potter e la serie TV – parla J. K. Rowling

Alcune voci di corridoio parlano di una serie TV basata sulla saga di Harry Potter, ma J.K. Rowling la pensa diversamente.

Si ritorna a parlare di Harry Potter, ma questa volta il focus si sposta sul piccolo schermo. WeGotThisCovered.com ha diffuso in questi giorni un rumor relativo ad un eventuale serie prequel, prodotta da Warner Bros, che avrebbe dovuto avere come sfondo Hogwarts e nuovi personaggi. Anche Daniel Radcliffe, che ha impersonato Harry Potter per anni, ha dichiarato che una serie prequel potrebbe essere una buona idea ma, nonostante i rumor parlino di una serie in lavorazione, non ci sono ancora conferme ufficiali.

La stessa J. K. Rowling si è mostrata molto scettica.

La scrittrice della saga urban-fantasy più famosa degli ultimi 20 anni, ha espresso in queste ore diverse perplessità a riguardo dichiarando con decisione che “Non ci sono piani per sviluppare le storie di Harry Potter in una serie TV. Qualsiasi articolo in merito è puramente speculativo.”

Da molti anni i fan desiderano una serie TV a tema Harry Potter, sia perché il franchise non è ancora approdato sul piccolo schermo, sia perché ultimamente molte saghe fantasy stanno avendo la loro trasposizione televisiva, come Queste Oscure Materie e Il signore degli anelli, e all’appello sembra mancare proprio l’universo creato dalla scrittrice J.K. Rowling.

Nonostante queste notizie siano state smentite, le voci a riguardo si stanno facendo abbastanza insistenti, ma senza nessuna dichiarazione ufficiale si possono solo formulare ipotesi. Ma ricordiamo che l’universo di Harry Potter è ancora attivo nei vari media, infatti J.K. Rowling non ha mai smesso di lavorare alla saga, sia attraverso i libri, sia con le sceneggiature di Animali Fantastici, il cui nuovo capitolo uscirà al cinema nel 2020. Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi e su tutte le novità riguardo l’universo di Harry Potter.