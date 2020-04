Hasbro presenta l’action figure di Mysterio!

Hasbro cerca di portare avanti la sua strategia, annunciando sempre più action figure appartenenti al mondo dei fumetti. In questi giorni, come un fulmine a ciel sereno, la società ha confermato l’arrivo di una action figure dedicata a Mysterio, il villain di Spider-Man: Far From Home.

La statuina in questione si presenta con particolari degni di nota, come l’accessorio che dona l’effetto fumo ai piedi, la decorazione del mantello e il retro in stile Toy Biz. Hasbro, oltre all’immagine che vi riportiamo di seguito, ha annunciato il prezzo di vendita dell’action figure di Mysterio, ovvero 20,99 dollari. Al momento, la disponibilità è esclusiva al territorio statunitense.

Oltre a questa action figure, Hasbro nel mese di febbraio ha lanciato una statuina esclusiva di Venom da ben 6 pollici, che cerca di migliorare l’edizione del 2018 (chiamata Monster Venom Build-A-Figure). Come se non bastasse, la società di giocattoli, ha distribuito un’altra statuina, questa dedicata a Bestia degli X-Men.

Insomma, Hasbro ha intenzione di stupire gli appassionati con action figure dettagliate e piene di inserti prelevati dai lungometraggi della Disney/Marvel. Naturalmente, seguiranno aggiornamenti su una possibile commercializzazione nel Vecchio Continente.