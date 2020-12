Hasbro Daredevil – Marvel Comics Spider-Man: recensione

Hasbro Daredevil riprende le forme di quello che è nato come Devil, un supereroe cieco, molto affascinante e davvero particolare. Fa parte della linea Marvel Comics Spider-Man e propone una serie di personaggi in un blister che ricorda tanto i vecchi giocattoli.

Il personaggio

Mattew “Matt” Murdock, Daredevil per gli amici e non, è il protagonista di una serie a fumetti creata nel 1964 da Stan Lee e Bill Everett, ospitato in moltissimi crossover che lo hanno visto lottare a fianco di eroi del calibro di Iron-Man, Silver Surfer, Hulk e, ovviamente, Spider-Man. La sua storia “supereroica” nasce quando, da ragazzo, sui suoi occhi cade una sostanza radioattiva dal rottame di una macchina. Questo liquido gli porta via la vista ma amplifica i suoi sensi oltre ogni umana possibilità. Addestrato nelle arti marziali da Stick, lo stesso maestro di arti marziali di Elektra (con cui condividerà ben altro che le lezioni), diventa un guerriero e combatte il male senza paura. Nella sua vita civile diventa avvocato si dedica spesso alla difesa di chi non può permettersi un avvocato, soprattutto se onesto.

L’Action Figure

Hasbro Daredevil è una figure speciale per vari motivi. Per prima cosa è dedicata a un supereroe disabile; secondo rappresenta Daredevil in uno dei suoi costumi più belli, passato alla storia come Armored Daredevil. Questo costume rosso e nero, con inserti color metallo è caratterizzato da un elevato livello di protezione per Matt, ed è stato utilizzato dal nostro eroe per combattere contro Hellspawn nell’albo n°321.

Questa particolare tuta rende Matt molto più massiccio del solito e gli permette di sostenere meglio i colpi dei nemici e integra il suo bastone suddiviso in due parti integrate nei suoi bracciali.

All’interno della confezione di Hasbro Daredevil (che come al solito si disintegrerà al momento di liberare la figure dal suo guscio di plastica) troviamo anche alcuni extra: una testa aggiuntiva, il bastone componibile diviso in due parti, una coppia di bracciali e due mani in posa per afferrare il bastone.

Tra le due teste preferiamo decisamente quella mascherata per l’aria più da duro rispetto a quella senza costume. Non che quella “civile” non sia fatta bene, ma i grossi occhiali rossi non concorrono certo a rendere misterioso il nostro eroe.

Scultura e posa

La tecnica scultorea dei designer Hasbro, ottima come sempre, fa di Daredevil uno dei modelli meglio realizzati della serie Comics dedicata a Spider-Man. Le masse muscolari, il design della tuta, la scultura della testa e delle mani sono curate in modo maniacale così come la pittura della figure.

Le forme del corpo e i rinforzi dell’armatura di Hasbro Daredevil non sono però di ostacolo nel garantire al nostro eroe alto 6 pollici (più o meno) una posabilità eccellente grazie ai 30 snodi e all’uso della tecnologia Hasbro Pinless. Decisamente splendide le gambe che danno la sensazione di potenza e velocità, due delle caratteristiche principali dello stile di combattimento di Daredevil.

Anche Hasbro Daredevil non sfugge quindi alla consuetudine del loto e riesce perfettamente a mantenere la posa senza alcun problema. I piedi sono robusti e la struttura delle gambe consente alla figure di restare in equilibro anche in caso di pose dinamiche, magari giocando con l’equilibrio delle parti accessorie.

Conclusioni

Hasbro Daredevil della serie Marvel Comics Spider-Man è una figure di ottima qualità e rappresenta una perfetta aggiunta alla propria collezione di personaggi della wave dedicata al nostro amichevole Spider-Man di quartiere.