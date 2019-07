Hasbro ha annunciato il casco elettronico di The Punisher

La linea Hasbro Marvel Legends ha deciso di fare contenti proprio gli appassionati dell'ormai celebre veterano di guerra, The Punisher

Sicuramente, dopo l’arrivo della serie Marvel/Netflix dedicata al personaggio di The Punisher (nato tra le pagine dei fumetti della Casa delle Idee), i fan di Frank Castle sono aumentati a dismisura.

Ora, la linea Hasbro Marvel Legends ha deciso di fare contenti proprio gli appassionati dell’ormai celebre veterano di guerra, grazie al rilascio sul mercato del cosiddetto Gamerverse Punisher War Machine Electronic Helmet.

Come il nome lascia intendere, si tratta di un casco elettronico indossabile ispirato all’armatura War Machine di Frank Castle. Più nel dettaglio, l’oggetto è un vero e proprio casco in scala 1:1, che si adatta alla maggior parte dei crani di una persona adulta, caratterizzato da due occhi a LED luminosi e da una particolare piastra magnetica che può essere staccata e collegata alla parte superiore.

La luce degli occhi e gli effetti sonori possono essere attivati tramite attacco e stacco del frontalino, mentre sia le finiture che il dettaglio della superficie rendono l’oggetto ben più di una semplice memorabilia dedicata all’antieroe dei fumetti.

Ma non è tutto: all’interno del casco è impossibile scorgere anche dei circuiti elettrici (o quanto meno, una riproduzione degli stessi). Il Gamerverse Punisher War Machine Electronic Helmet della linea Hasbro Marvel Legends è preordinabile sul sito Entertainmentearth. Il prezzo del prodotto è di 99.99 dollari, con un’arrivo fissato al momento per il mese di ottobre di quest’anno. Al momento non è purtroppo stato confermato un rilascio ufficiale per quanto riguarda il mercato italiano (in caso vi terremo aggiornati).

Ricordiamo infine che la seconda e ultima stagione di The Punisher è uscita sul catalogo Netflix lo scorso mese di gennaio. Nel cast troviamo Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher), Ben Barnes (Billy Russo), Amber Rose Revah (Dinah Madani), Jason R. Moore (Curtis Hoyle), Deborah Ann Woll (Karen Page) e Josh Stewart (John Pilgrim).