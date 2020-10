Hasbro ha annunciato Play-Doh per adulti

Hasbro ha rivelato una serie di nuovi Play-Doh definiti “per adulti”, un modo per riportare sul viale dei ricordi coloro che sono cresciuti con la celebre pasta per modellare.

Già esaurito su Amazon, il pacchetto di Play-Doh per adulti contiene sei profumi “intriganti” e “riconoscibili” tra cui Overpriced Latte (caffè), Mom Jeans (pulito), Grill King (carne affumicata), Dad Sneakers (gomma), Spa Day (floreale) e Lord of the Lawn (erba appena tagliata).

Parlando con The Huffington Post, il direttore generale del marchio Play-Doh Leena Vadaketh ha affermato che i sei strani profumi erano rivolti a “chiunque ami una bella risata” e sono “pensati per evocare cose quotidiane che portano gioia agli adulti“.

L’elenco ufficiale dell’intero pacchetto lo definisce come un “divertimento semi-infantile” e un’alternativa a un libro da colorare per adulti. Inoltre, la descrizione recita:

“Non risolverà i tuoi problemi del primo mondo, ma è un grande regalo per uomini o donne […] Questo pacchetto ha una grande varietà di temi divertenti e possono anche essere dei simpatici regali di anniversario per mamma e papà, un tocco simpatico per il tuo sposo o regali da damigella d’onore e altro ancora.”

Degno di nota e’ un fatto curioso che successe due anni fa: Hasbro aveva ufficialmente presentato il profumo di Play-Doh all’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e fu incredibilmente registrato! Esatto, l’odore di Play-Doh è protetto da un marchio ed e’ uno dei pochi profumi ad essere registrato. Hasbro descrive l’odore come una “combinazione di una fragranza dolce, leggermente muschiata, simile alla vaniglia, con lievi sfumature di ciliegia e l’odore naturale di un impasto salato a base di grano“.

Jonathan Berkowitz, vicepresidente senior del marketing globale per il marchio PLAY-DOH, ha dichiarato in una precedente intervista, parlando del profumo in questione:

“Il profumo del composto PLAY-DOH è sempre stato sinonimo di infanzia e divertimento. Con il marchio ufficiale del profumo iconico, siamo in grado di proteggere un inestimabile punto di connessione tra il marchio e i fan per gli anni a venire.”