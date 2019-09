Hasbro in un vortice di polemiche per Ms. Monopoly

Ms Monopoly è la nuova versione tutta al femminile del classico gioco da tavolo della Hasbro. Questa volta saranno le donne a guadagnare di più.

Hasbro ha lanciato una nuova versione del gioco da tavolo più famoso di sempre, Monopoly. Il nuovo concept proposto da Hasbro è femminista e la protagonista del gioco sarà Ms. Monopoly che andrà a sostituire, per questa edizione, la mascotte per eccellenza del gioco, Mr Monopoly.

Nella nuova versione del gioco le donne sono pagate di più degli uomini, una sorta di ridimensionamento del gender gap di cui le donne sono a volte vittime nel mondo reale. “È una nuova prospettiva di gioco che crea un mondo in cui le donne hanno un vantaggio di cui spesso godono solo gli uomini”, spiega l’azienda. “Se Mr Monopoly è un ricco magnate, Ms Monopoly è invece una donna la cui missione è investire nell’eccellenza femminile”, replica la Hasbro alle polemiche.

Passando ai dati di gioco, le donne che giocheranno a Ms Monopoly prenderanno 240$ passando dal via, contrariamente agli uomini che ne prenderanno solo 200. Inoltre, i capitali iniziali saranno 1900$ per le donne e 1500$ per gli uomini.

La nuova scelta di casa Hasbro, però, ha generato non poche polemiche. Il gioco Ms Monopoly è stato definito come un atto di femminismo fuori luogo, mentre per altri può realmente aiutare a capire cosa significhi la differenza di salario tra uomini e donne.

Ma c’è di più, nel gioco non si investiranno i propri capitali in immobili, bensì si dovranno finanziare giovani donne inventrici e i loro studi. Seguendo il concept del gioco, anche la Hasbro ha deciso di finanziare tre giovani donne che hanno condotto delle importanti ricerche nella progettazione e realizzazione di tecnologie innovative.

La scelta della Hasbro è ricaduta su tre adolescenti: Sophia Weng che brevetterà uno strumento per rintracciare le doline prima che esse si verifichino, Gitanjali Rao che ha inventato un sistema per trovare il piombo nell’acqua potabile, Ava Canney che ha inventato uno spettrometro per rilevare la quantità di colorante nelle caramelle. Queste tre giovanissime donne hanno ricevuto 20580$ per finanziare e portare a termine tutte le loro ricerche.

Sicuramente una bella iniziativa questa della Hasbro che permetterà a queste giovani inventrici di realizzare i propri sogni!