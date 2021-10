Hasbro, la figure di Leia Yavin 4 in esclusiva per i Campfire

Nuova ghiotta occasione per i collezionisti d’Italia, che in occasione di Lucca Comics & Games 2021, grazie ai Campfire collegati alla manifestazione, sparsi in tutta Italia, ma soprattutto grazie ad Hasbro potranno recuperare alcune figure esclusive disponibili solo per i vari negozi aderenti a questa iniziativa. Uno dei personaggi oggetto di queste esclusive è la principessa Leia, ritratta come la abbiamo vista nel finale del primo capitolo della Trilogia Classica di Star Wars, durante la celebre cerimonia che festeggia gli eroi distruttori della prima Morte Nera.

Il prodotto sarà disponibile in quantità limitata e solo in occasione dei CampFire. Una volta finita questa iniziativa non sarà più disponibile nei negozi per l’acquisto! Se siete degli amanti del personaggio o dei collezionisti il nostro consiglio è recarvi in negozio appena apriranno le vendite a recuperare la vostra copia del prodotto!

Campfire: esclusiva Leia Yavin 4 Hasbro

Leia appartiene alla linea The Black Series che si ispira ai packaging delle action figure vintage prodotte da Kenner. Il Packaging rimarca in tutto e per tutto le grafiche di quei prodotti, caratterizzate da un cartoncino piatto che funge da elemento grafico e un blister trasparente incollato da cui si può intravedere la figure. La figure di Leia sarà contraddistinta da un corpo articolato e abiti composti in plastica e stoffa. Quello che colpisce il nostro vigile occhio da collezionisti è l’incredibile somiglianza (se consideriamo la scala) del volto della figure con quello di Carrie Fisher nei panni della Principessa Leia Organa. Non ci sono mani o volti intercambiabili ma è stata inserita una simpatica chicca come gadget aggiuntivo, la famosa medaglia del coraggio con la quale vengono insigniti Luke Skywalker e Han Solo (E… Chewbecca? lui no, ma questa è un’altra storia.)

Leia è da sempre uno dei volti più noti della saga di Star Wars. L’interpretazione della compiante Carrie Fisher ha dato vita a un’eroina capace di mostrare la propria fragilità ma al contempo di affrontare con piglio le avversità della galassia. Una figura centrale per il mito della galassia lontana, lontana, che abbiamo avuto modo di rivedere anche nella nuova trilogia (Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi, L’Ascesa di Skywalker), dove ci è stato concesso di dare un ultimo saluto alla principessa per antonomasia della fantascienza cinematografica.

Questa Figure di Leia distribuita da Hasbro sarà disponibile alla vendita solamente nei Campfire accreditati Lucca Comics 2021 (qui la lista completa). Se siete dei collezionisti interessati al prodotto vi consigliamo di recuperarlo per tempo dato che la reperibilità in commercio sarà poi molto limitata e difficile.