Hasbro, la nuova Wave Marvel Legend Series da Disney Plus

Hasbro, colosso internazionale e produttore di action figure, ha da poco annunciato e mostrato la nuova Wave della linea Marvel Legend Series dedicata agli show televisivi in onda sul canale streaming Disney Plus. Wanda Vision (successo dei primi mesi di quest’anno), The Falcon and The Winter Soldier (appena terminato e ) e Loki (che arriverà in distribuzione dal mese di Giugno). Ogni figure è già acquistabile in preordine con prezzi che si attestano al di sotto dei 25 euro. Tutta la Wave Marvel Legend Series tratta dalle serie Disney Plus sarà disponibile dal mese di Agosto 2021 e prevede ben 7 personaggi chiave di questo nuovo universo televisivo.

Scarlet Witch

Nel finale di stagione di Wanda Vision, Wanda prende finalmente coscienza dei suoi poteri e diventa Scarlet Witch. La figure sarà dotata di parti intercambiabili ed effetti che simulano i suoi poteri.

» Clicca qui per acquistare Scarlet Witch

White Vision

Personaggio nato dai resti del vero Visione si scontra con Visione creato da Wanda. Dopo la colluttazione con il suo alter ego sparisce dalla scena. La figure sarà dotata di due parti intercambiabili.

» Clicca qui per acquistare White Vision

Loki

» Clicca qui per acquistare Loki

In realtà sappiamo ancora poco di questo Loki, sappiamo solo che è lo stesso Loki apparso in Endgame dopo che è scappato con il cubo cosmico. La figure è sprovvista di qualsivoglia parte intercambiabile o accessorio per Loki

U.S. Agent

Dopo aver smesso di essere Captain America John Walker viene insignito del titolo di U.S. Agent. Nella confezione sarà inclusa una coppia di pugni chiusi.

» Clicca qui per acquistare U.S. Agent

Winter Soldier

Sebbene il Soldato d’Inverno sia il nome in codice dato alla sua precedente identità nella serie lo abbiamo sentito chiamarsi White Wolf, il nome scelto dai Wakandiani. Nel blister saranno incluse sue mani di ricambio.

» Clicca qui per acquistare Winter Soldier

Zemo

Uno dei personaggi più accessoriati di questa Wave. Zemo è un Villain ma nella serie agisce ancora in una zona non ben definita. E’ dotato di parti intercambiabili, una pistola d’oro, un taccuino e una testa con cappuccio viola, simile a quello dei fumetti Marvel.

» Clicca qui per acquistare Zemo

Captain America (Sam Wilson)

Lo abbiamo lasciato per ultimo perché oltre ad essere il nostro preferito questo Cap per vedere la sua forma completa necessita obbligatoriamente l’acquisto di tutte le altre action figure. In ognuna di esse è incluso un componente che serve a creare le ali di Captain America in versione Falcon.

Bonus (Falcon Wings)

» Clicca qui per acquistare Captain America

Dove Vedere le serie tv

Le Serie tv di Wanda Vision e The Falcon and The Winter Soldier, sono disponibili in streaming su Disney Plus, non perdere tempo e mettiti in pari con le nuove serie tv del Marvel Cinematic Universe.