Hasbro Marvel Legends – Galactus, l’action figure da 81 cm!

Hasbro è pronta a lasciare i collezionisti senza parole (e senza soldi…ghghgh) dopo il nuovo annuncio di poche ore fa. Attraverso il progetto HasLab l’azienda americana ha annunciato la nuova Hasbro Marvel Legends Galactus, una possente figure dall’altezza record di ben 81 cm. I record non si limitano solamente all’altezza del personaggio ma spaziano anche sotto altri aspetti molto interessanti che di seguito andremo a spiegarvi.

Galactus, il cui nome reale è Galan, è un enorme personaggio di fantasia nato dalla casa delle idee Marvel Comics ad opera di Stan Lee e Jack Kirby nel 1966. Nonostante sia quinto in classifica come uno dei più grandi cattivi della storia dei fumetti, il divoratore di mondi non lo fa per proprio piacere, lo fa semplicemente perché è il suo ruolo nell’universo. La figure creata da Hasbro sarà davvero eccezionale e già dalle prime foto promozionali promette scintille. Partiamo subito a dire che la dimensione da guinness permette anche nuovi snodi e maggiori dettagli delle normali action figure. Questa in particolare, sarà alta ben 81 cm con la presenza di più di 300 componenti e un totale di 70 punti di articolazione di cui 20 solamente nelle mani. Galactus sarà realizzato completamente in plastica precolorata e con l’inserimento di particolari luci a led nella testa e nel petto funzionanti grazie a 4 pile mini stilo (le AAA per intenderci meglio). La figure sarà inoltre dotata di una serie di volti intercambiabili con varie espressioni facciali.

Hasbro Marvel Legends Galactus fa parte del progetto HasLab (una sorta di Crowdfunding) che ha avuto inizio il 16 Luglio e terminerà il 30 di Agosto. Se i Goal verranno raggiunti, come sembra, del resto, sarà disponibile per la spedizione dall’Autunno del 2022. Il costo? Beh, non certo bassissimo, parliamo infatti di 479,99 € e foste disposti a fare una pazzia per accaparrarvi un pezzo unico da collezionisti potrà essere vostro cliccando a questo indirizzo.