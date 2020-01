Hasbro Marvel Legends Series Captain America: la recensione

Arriva Hasbro Marvel Legends Series Captain America, una action figure dedicata al “Capitano” con tanto di moto ed accessori! Captain America difende il genere umano fin dalla Seconda Guerra Mondiale. È grazie a lui che gli Alleati sono riusciti a mandare in fumo i piani di Hitler per la conquista del mondo.

Ok, non è andata proprio così, ma ci piace crederlo. Captain America è l’Eroe americano per eccellenza, l’uomo migliore che possa esistere e lo dimostra ogni giorno.

Creato dalla penna dei fumettisti Joe Simon e Jack Kirby nel 1941 in piena Seconda Guerra Mondiale, è tornato nel 2011 a far risplendere il suo scudo al cinema, grazie al successo planetario della pellicola : “Captain America – Il primo Vendicatore”. Questo film è stato uno dei primo a dare il via al Marvel Cinematic Universe ed a rilanciare il filone dei supereroi al cinema.

Il primo Avenger

La action figure proposta da Hasbro trae ispirazione e richiama il personaggio della prima delle nuove pellicole dedicate a “Cap”. Prodotta da Hasbro questa riproduzione in scala (approssimativamente 1:8) ci mostra la prima versione di Captain America e della sua motocicletta da guerra. Il modello si compone di varie parti che, una volta assemblate, ci porteranno idealmente nei boschi della Germania nazista a caccia del Tesseract.

La figure del Capitano presentata in una posa statica all’interno della confezione e indossa fin da subito l’elmetto e la classica buffetteria che tanti, tanti e ancora più film dedicati alla Seconda Guerra Mondiale ci hanno mostrati indossati dai soldati alleati. Attorno al personaggio troviamo le armi e, giustamente, lo scudo (qui nella prima versione realizzata in semplice materiale antiproiettile e non in vibranio). Come nel film e nei fumetti il “Cap d’epoca” indossa la sua divisa da combattimento, più pratica e ben diversa da quella pensata nei fumetti. Quindi niente guanti rossi e un bel sotto casco in pelle con occhialoni da moto integrati.

Notiamo subito che Hasbro ha riprodotto le forme del Cap in un materiale morbido al tatto che permette di muovere tutte le articolazioni senza problemi e senza paura di rompere qualcosa. Una volta trovata la posa corretta il materiale stesso impedirà che il nostro eroe si muova (non siamo impazziti, ma la gravità anche nel piccolo fa grossi scherzi).

Scultura

Parlando di scultura non dobbiamo aspettarci una precisione maniacale nella riproduzione dei fasci muscolari e degli accessori. Stiamo pur sempre parlando di una via di mezzo tra una statua e un giocattolo che sarà preso in mano da grandi e piccini e alcuni compromessi sono d’obbligo. Parliamo prevalentemente delle varie articolazioni che una volta piegate spezzano l’uniformità di tessuti e muscoli. Tolti dall’equazione questi aspetti dobbiamo ammettere che la scultura è davvero di buona qualità. La tuta di Cap riveste bene le forme atletiche del nostro eroe e prosegue morbida nei punti in cui ci aspettiamo lo faccia come, per esempio pantaloni e maniche. Il panneggio della giacca è curato fin nei minimi dettagli così come la parte relative alle ghette e agli stivali da combattimento indossati dagli americani durante il secondo conflitto mondiale. La testa è proporzionata al corpo e mostra un viso dai tratti decisi e sicuri.

Accessori

La figure di Captain America non è un pezzo unico. In testa indossa il classico elmetto M1, che si differenzia però da quello del classico GI per il colore azzurro e la grande “A” bianca dipinta in fronte. Nella parte superiore del corpo troviamo l’insieme di cinturone e suspender (non chiamiamole bretelle, che i militari si offendono facilmente) con fondina annessa. Scendendo verso i piedi possiamo notare un’ottima riproduzione delle ghette con il fodero per la baionetta integrato in quella sinistra. Le armi a disposizione del Capitano sono poi modellate molto bene sia che si tratti del classico Thompson (il Tommy Gun tanto caro ai più avvezzi a Fortnite) sia della Colt 1911 sia della baionetta.

La moto

Per quanto riguarda la moto valgono le stesse considerazioni fatte sopra. Si tratta di un riuscito mix tra la moto vista nel film e l’originale Harley Davidson WLA del 1942 utilizzata dagli alleati nel territorio europeo (e non solo). La moto si compone di un totale di sei pezzi: telaio, manubrio, coppia di borse laterali, cassetta portamunizioni e fodero per il Thompson. L’assemblaggio, molto intuitivo e a prova di errori, è favorito dai materiali utilizzati (plastica per il telaio e gomma dura per il resto) che assicurano una buona tenuta generale. Le borse laterali possono aprirsi per contenere qualche oggetto nel caso volessimo realizzare un diorama.

Certo se voleste trasformare Captain America in un novello Evel Knievel (lo stuntman americano famoso per essersi rotto più volte ogni osso del proprio corpo…o quasi) vi conviene eliminare tutti gli accessori, ma per lasciare Cap in bella mostra sulla scrivania non avrete alcun problema.

L’accoppiamento tra il telaio e le forcelle è solido così come il fissaggio dei mozzi delle ruote al punto da potersi fidare a farci giocare il cuginetto piccolo, quello i cui giochi durano da Natale a Santo Stefano.

Colorazione

Come abbiamo già detto Cap è realizzato in modo molto accurato. I colori rispecchiano quelli della tuta vista in Captain America: il primo vendicatore e il panneggio dei vestiti (le pieghe degli abiti per essere più comprensibili) offre un’ottima alternanza tra luci e ombre la stessa cosa vale per gli accessori colorati in modo da sembrare pelle. La finitura della superficie è ottima e l’effetto abbastanza realistico per il modello. Lo scudo è pulito, troppo “pulito” per i nostri gusti mentre le armi sono dipinte in un monotono nero opaco.

Ovviamente non dobbiamo aspettarci la cura e il dettaglio dedicato a statue ben più costose, ma in generale il risultato è davvero buono. Diverso il discorso per la moto che è realizzata completamente in verde militare a eccezione dei cilindri del motore e degli scarichi. La finitura della carrozzeria è lucida (come ben saprete i mezzi militari sono prevalentemente opachi) e sui fianchi del serbatoio spicca una stella bianca ben profilata. Al fine di dare un aspetto più realistico alcuni dettagli sono stati sporcati di argento ma, secondo noi, si poteva fare qualcosa di più senza grossi problemi.

Conclusioni

Un buon modello, realizzato con materiali di ottima qualità e ben curato anche in alcuni dettagli soprattutto nella figure del Capitano. Ottima la posabilità che permette di giocare col modello per trovare la posizione perfetta sia a piedi sia a cavallo della moto. Anche la moto è robusta, ottima per giocarci ma la sua colorazione fondamentalmente monocromatica ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Nulla di preoccupante sia ben chiaro e siamo convinti che con qualche ritocco qua e là (cosa che ci ripromettiamo di fare in futuro…insieme al tutorial per permettervi di farlo) l’insieme potrebbe risultare davvero Marvelloso.