Le serie Disney Plus sono sempre più presenti nel panorama del MCU, da poco è arrivata Jennifer Walters ad esempio, e così anche il rooster di personaggi trasposti in action figure prodotte da Hasbro, per la linea Marvel Legends Series Disney Plus si fa sempre più copioso. Le ultime proposte dell’azienda americana riguardano la Wave con altri personaggi tratti da What If…?, Wandavision, Loki e avranno come Superbonus le parti per comporre una ulteriore figure (la Build-A-Figure) del Dio Khonshu, di cui Moon Knight è l’avatar terreno.

Ricordiamo, per chi se le fosse perse che nella prima Wave (che abbiamo recensito su queste pagine quasi un anno fa) erano presenti Scarlet Witch, Visione White, Loki TVA, U.S. Agent, Winter Soldier, Zemo e Captain America (Sam Wilson). Raccogliendo tutte le uscite era possibile assemblare le enormi ali di Captain America.

Nella seconda Wave, dedicata interamente alla serie What If…? erano presenti i personaggi di Zombie Captain America, T’Challa Star-Lord, Captain Carter, Zombie Hunter Spider-Man, Doctor Strange Supreme, Heist Nebula, Sylvie (questa da Loki) e ultimo il gigantesco The Hydra Stomper. Acquistando tutte le uscite di questa seconda Wave è possibile comporre la figure esclusiva de l’Osservatore.

Tra la prima wave, la seconda e la prossima in uscita sono state annunciate anche le figure di Mobius, Hawkeye, Kate Bishop, Moon Knight, Mr. Knight, Ms. Marvel, Sharon Carter e She-Hulk, anche se non tutte insieme, che conterranno i pezzi per comporre il temibile Infinity Ultron.

Una delle curiosità che potrete notare nelle foto successive è il nuovo tipo di packaging adottato da Hasbro, totalmente plastic free, che in base alle nuove direzioni ambientaliste intraprese dall’azienda non permette più di vedere la figure all’interno dalla scatola ma compare solamente una foto del prodotto, inutile dire che se da un lato l’attenzione verso l’ambiente è cosa buona e giusta da un altro punto di vista il collezionista più esigente non potrà selezionare la figure migliore ma solamente affidarsi alla fortuna sperando di non “beccarsi” un lotto difettato.

Marvel Legends Series Disney Plus

CLASSIC LOKI

HOWARD THE DUCK

RED SKULL

ZOMBIE IRON MAN

ZOMBIE SCARLET WITCH

HE WHO REMAINS

AGENT JIMMY WOO

BONUS – BUILD-A-FIGURE – KHONSHU

Dove Acquistarle?

Le figure sono attualmente in preordine sui vari store online e fisici ad un costo suggerito di circa 30,00 euro con uscita stimata per la primavera del 2023. Se siete interessati ai vari prodotti vi lasciamo l’elenco con tutte le figure disponibili in preordine.

» Clicca qui per Classic Loki

» Clicca qui per Howard the Duck

» Clicca qui per Red Skull

» Clicca qui per Zombie Iron Man

» Clicca qui per Zombie Scarlet Witch

» Clicca qui per He Who Remains

» Clicca qui per Agent Jimmy Woo

