Hasbro, la Wave Marvel Legends Series dalle serie Disney Plus | Recensione

Abbiamo finalmente messo mano alle action figure prodotte da Hasbro che hanno come oggetto una delle Wave più interessanti del momento, quella dedicata alle serie originali Disney Plus ambientate nel Marvel Cinematic Universe. La Hasbro Marvel Legends Series è la classica uscita collettiva con all’interno di ogni personaggio un pezzetto della figure Build a Figure che si potrà comporre collezionandole tutte quante. E chi sarà mai questa volta il misterioso personaggio? In realtà nessuno eh eh, questa volta si tratta nientemeno che delle ali di Captain America in versione Falcon (Sam Wilson).

Chiaramente per renderlo ancora più appetibile agli occhi attenti e scrupolosi di noi collezionisti gli amici di Hasbro hanno ben pensato di inserirci anche un bel piedistallo trasparente che fungerà a tutti gli effetti anche da supporto. Le figure sono in tutto sette e spaziano da Wanda Vision a The Falcon and The Winter Soldier ed infine la nuovissima Loki. I soggetti della Wave sono, in ordine numerico: 1. Scarlet Witch; 2. Vision; 3. Loki; 4. Winter Soldier; 5. U.S. Agent; 6. Baron Zemo; 7. Captain America (Sam Wilson). Al momento le abbiamo recensite solamente sei di sette perché per questioni logistiche non è ancora giunto U.S.Agent pertanto anche il montaggio delle ali di Falcon sarà rimandato ad un secondo momento.

Packaging

Il Packaging delle figure è lo stesso identico per tutte le sette uscite e presenta una confezione in cartoncino dalle tonalità scure con una finestra trasparente sulla parte frontale. Nella parte bassa troviamo il logo della serie televisiva da cui è tratta la figure e il nome impresso in una banda rossa con le scritte in bianco. Il retro della confezione è decorato da una immagine ufficiale del personaggio con alcune informazioni in varie lingue (assente l’Italiano). In basso ci viene mostrata l’intera wave con le varie uscite numerate ed al centro la figure completata di Captain America con ali spiegate.

Scarlet Witch

La figure di Scarlet Witch ha tantissimi pregi: E’ ben proporzionata, ha tratti somatici molto somiglianti ad Elisabeth Olsen ed è estremamente posabile. La figure contiene anche degli effetti che simulano i poteri di Wanda Maximoff e un paio di mani intercambiabili. L’abito è molto dettagliato e la gonna è stata realizzata in gomma morbida. Oltre agli ottimi dettagli abbiamo appurato anche che la testa gode di un buon raggio d’azione che non viene per nulla limitato dalla folta chioma scarlatta. Quello che meno abbiamo apprezzato è aver impresso una scritta bianca nell’interno coscia, elemento che in parte va in contrasto con l’enorme lavoro svolto dagli artisti dell’azienda americana. Sarebbe stato preferibile, come per altre figure, inserire questo elemento sotto la suola della scarpa o nel retro della schiena.

Vision

Basata sui lineamenti dell’attore Paul Bettany, la figure di Vision, nella sua versione bianca, è un buon prodotto che per sua natura risulta molto semplice. Abbiamo trovato molto interessante la scelta di replicare il mantello con un materiale trasparente. Dentro la confezione ci sono anche un paio di mani con pugno chiuso. Magari non possiede snodi di ultima generazione però il volto di Visione Bianca è molto dettagliato e va detto che non è così scontato come elemento.

Loki

Il Dio dell’Inganno arriva direttamente nelle collezioni Hasbro con la sua divisa della T.V.A. e senza alcun accessorio dedicato. Sappiamo ancora poco sulla serie televisiva del momento ma possiamo dire che anche in questo caso lo sculpt del volto è stato pienamente azzeccato. Quanto riguarda snodi e giunture non ha nulla di nuovo, anzi, ma la fortuna vuole che gli abiti in gomma, in questo caso la giacca della T.V.A. ne copra parzialmente gli antiestetici vuoti. A voler muovere una critica, dopo aver visto la seconda puntata e l’immagine promozionale sul retro, possiamo dire che magari la giacca (che manca di dettagli e riporta sul retro addirittura la scritta Variant) poteva avere una tonalità di marrone leggermente più scura.

Winter Soldier

Del gruppo è la figure che ci ha colpito di meno, in particolare per una somiglianza con il personaggio della serie TV non pienamente riprodotta. Lo sculpt degli abiti è molto curato e in special modo abbiamo apprezzato la realizzazione del braccio di vibranio made in Wakanda. Accessori? Un paio di mani aggiuntive con i pugni chiusi.

Baron Zemo

Acerrimo villain del mondo Marvel arriva finalmente anche la sua versione tratta dalla serie Disney Plus. Carismatico, colto e per nulla banale abbiamo avuto modo di osservare anche la sua maschera viola. Poteva quindi mancare questo indispensabile accessorio? No, infatti ecco che Hasbro ha deciso di inserirne proprio una testa alternativa, molto semplice da togliere e cambiare insieme ad una pistola e il taccuino che utilizzava per “attivare” il Soldato d’Inverno. La figure è dotata di un soprabito in gomma che consente, per fortuna, una discreta posabilità delle gambe.

Captain America (Sam Wilson)

Arriviamo in fine all’ultima action figure (per ora) riguardante il nuovo Captain America. Possiamo dire subito che la figure è incompleta in quanto al momento non siamo in grado di montare le ali, in quanto come già spiegato ci manca all’appello U.S.Agent (disponibile in preordine) e il bonus incluso però siamo in grado di valutare la sola figure con lo scudo. Ci sono alcuni dettagli come la pittura non al 100% della qualità mentre lo sculpt risulta ben fatto ed adeguato. Ottima e apprezzatissima la scelta di fare gli occhiali trasparenti che consentono di vedere gli occhi di Sam Wilson.

