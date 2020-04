Hasbro Marvel Legends Series Human Torch: la recensione

Fratello di Susan Storm, la Donna Invisibile, Hasbro Marvel Legends Series Human Torch è la figure dedicata a Jonathan Lowell Spencer Storm, per gli amici “Johnny”, un personaggio creato da Stan Lee per i suoi Fantastici Quattro nel 1961.

Johnny Storm diviene Torcia Umana nel famoso viaggio con cui Reed Richards, fidanzato della sorella Susan, tenta di raggiungere la Luna su un’astronave da lui ideata. Descritto come un inguaribile conquistatore di ragazze e amante delle macchine sportive, al rientro nell’atmosfera sviluppa la capacità di coprirsi di fiamme senza ustionarsi e utilizzare il fuoco come sistema per volare. La sua rivalità con Spiderman è leggenda ma a lungo andare i due diventeranno ottimi compagni nelle pagine degli albi dedicati ai Fantastici Quattro e non solo. Caratterizzato da una personalità molto impulsiva è uno dei personaggi meno “politically correct” del mondo dei fumetti.

La figure

Hasbro Marvel Legends Series Human Torch è un modello molto dettagliato che riprende bene le forme atletiche di Johnny (come tutti i ragazzi americani al college ha fatto parte di alcune squadre sportive) ed è ricca di accessori fiammeggianti ideali per esaltare i superpoteri di questo personaggio.

Parliamo di una coppia di mani, due “bracciali” e una specie di fiamma gigantesca da indossare a mo’ di scudo. Oltre a questo troviamo una coppia di braccia sinistre per costruire la Figure SuperSkrull una volta raccolti i pezzi sparsi nelle confezioni della serie Marvel Legends dedicata ai Fantastici Quattro.

Scultura e pittura

Nel realizzare le fattezze di Torcia Umana gli scultori di Hasbro hanno preso a modello i disegni delle serie a fumetti piuttosto che quelle viste nei due film realizzati nei primi anni 2000 con un giovanissimo Chris Evans (sì, proprio lui, Captain America) a rivestire i panni di questo infuocato personaggio.

Per quanto riguarda la muscolatura di Hasbro Marvel Legends Series Human Torch notiamo subito fasci ben formati ma ancora poco “ingrossati” rispetto quanto visto negli albi più recenti, a metà strada tra un teenager e un adulto; la testa è curata, con uno sguardo ammaliante, una mascella importante e un taglio di capelli alla moda come descritto nel “manuale del perfetto rubacuori”. Ottime le scarpe che, rispetto agli altri modelli fin qui visti offrono un ottimo compromesso tra forma e stabilità.

A livello pittorico la tuta dei Fantastici Quattro non brilla per originalità e si limita a una base nera con dettagli azzurri e un grande “4” sul torace. Molto ben realizzati gli occhi che si innestano in un viso dalle fattezze decise e lo rendono molto affascinante, al limite del “piacione”.

Posabilità

Se dovessimo dare un Oscar in questa categoria sicuramente Hasbro Marvel Legends Series Human Torch lo vincerebbe. Ciascuna articolazione è fatta per muoversi ai limiti delle possibilità umane.

Le spalle, per esempio, possono ruotare sia sull’asse orizzontale, grazie a un sistema di snodi già visto nella figure di Spiderman che fa spostare la spalla verso il centro del busto, sia in verticale. Idem le gambe che grazie a una articolazione extra a livello del polpaccio permettono alla figure di arrivare ad assumere pose impensabili per altri modelli.

Sia le braccia sia le gambe offrono la tecnologia a doppio pin su gomiti e ginocchia così da consentire il raggiungimento di angoli molto naturali.

Nelle nostre prove siamo addirittura riusciti a far raggiungere a Hasbro Marvel Legends Series Human Torch la posizione del loto, una posizione che vi sconsigliamo di provare a raggiungere se non siete più che sciolti a livello articolare (chi scrive non ci riuscirebbe nemmeno dopo mesi di prove).

Come nelle figure più dinamiche Hasbro ha fatto in modo che il busto ruotasse sia sull’asse verticale sia orizzontale snodando il tronco all’altezza del plesso solare.

Conclusioni

Hasbro Marvel Legends Series Human Torch è un modello molto ben fatto che completa la serie dei Fantastici Quattro. I materiali sono robusti e pensati per far mantenere la posa senza alcun problema o cedimento; la sua posabilità eccezionale lo rende ideale da inserire all’interno di un diorama e gli accessori in dotazione permettono di dare ancora più enfasi alle scene.