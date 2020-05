Hasbro Marvel Legends Series – Marvel’s Invisible Woman: la recensione

Hasbro Marvel Legends Series – Marvel’s Invisible Woman è il super alter-ego di Susan “Sue” Storm. La Donna Invisibile è l’unica donna dei componenti originali dei Fantastici Quattro, sorella di Torcia Umana e, in futuro, moglie di Reed Richards. Dopo il viaggio verso la Luna – che come sappiamo ha portato all’incontro con una forza sconosciuta che ha modificato il DNA dei quattro occupanti della nave ideata da Reed Richards – Sue è in grado di rendere invisibile il proprio corpo e qualsiasi oggetto da lei toccato. In più riesce a generare campi di forza resistenti a tutte, o quasi, le armi e i colpi degli avversari e la rende in grado di volare manipolando l’energia che riesce a generare.

Hasbro Marvel Legends Series - Marvel's Invisible Woman

La figure

Senza scendere nei particolari relativi alla vita di Susan Storm, interessanti ai fini della saga dei Fantastici Quattro, diremo che durante le varie avventure del team si affermerà come una tra le supereroine più forti dell’universo Marvel. Hasbro Marvel Legends Series – Marvel’s Invisible Woman è una figure molto curata che ben rappresenta questo personaggio descritto dai suoi creatori (Stan Lee e Jack Kirby) come una bellissima ragazza. Il corpo muscoloso e snello , i capelli mossi e un viso d’angelo sono ben riprodotti nelle forme della Donna Invisibile prodotta da Hasbro per la serie Marvel Legends. Nella confezione troviamo quindi la nostra figure, uno scudo plasmato su un campo di forza e il busto di SuperSkrull, la figure aggiuntiva che si andrà a comporre una volta raccolte tutte le parti presenti nelle scatole della serie dedicata ai Fantastici Quattro.

Hasbro Marvel Legends Series - Marvel's Invisible Woman

Scultura

La figure Hasbro Marvel Legends Series – Marvel’s Invisible Woman ha tutte le caratteristiche tipiche del fisico tonico e slanciato di una giovane ed atletica donna. Gli scultori di Hasbro hanno dato il meglio di loro per rappresentarlo e confrontando la scultura di Hasbro Marvel Legends Series – Marvel’s Invisible Woman con quella della figure dedicata a She Hulk appartenente alla medesima serie di prodotto notiamo parecchie differenze che denotano l’approccio ragionato e professionale che i designer hanno avuto nel tentare di riportare al meglio le caratteristiche peculiari di ogni personaggio.

Hasbro Marvel Legends Series - Marvel's Invisible Woman

I fasci muscolari, per esempio, non sono così definiti e le linee del corpo sono molto più flessuose; anche il viso è più rilassato e i capelli sono più morbidi. Molto hanno fatto gli scultori per ricreare l’aspetto di una classica ragazza americana tipica dell’immaginario collettivo degli anni ’60 del XX secolo: quindi capelli biondi, occhi azzurri e labbra rosse.

Hasbro Marvel Legends Series - Marvel's Invisible Woman

Proprio questo tentativo si rivela però il meno riuscito della serie. Il volto appare “piatto”, con volumi esagerati solo nelle labbra e nei capelli, e l’insieme risulta essere leggermente sovradimensionato rispetto al resto del corpo. A livello pittorico le forme del corpo sono ricoperte dalla classica tuta nera con dettagli blu dei Fantastici Quattro mentre il viso è ben dettagliato anche se riteniamo che il rosso del rossetto sia fin esagerato nell’insieme. Per quanto riguarda gli accessori presenti in Hasbro Marvel Legends Series – Marvel’s Invisible Woman segnaliamo la presenza di uno scudo realizzato in gomma trasparente che raffigura un campo di forza da applicare alla mano di Susan Storm.

Hasbro Marvel Legends Series - Marvel's Invisible Woman

Avremmo preferito, se ci fosse stata data possibilità di scelta, un set di mani trasparenti o un braccio dipinto in modo da raffigurare la nostra eroina nell’atto di diventare invisibile.

Posabilità

Si potrebbe pensare che Hasbro Marvel Legends Series – Marvel’s Invisible Woman sia una figure molto posabile ma questa caratteristica non viene confermata all’atto pratico. L’equilibrio è infatti precario vista la ridotta pianta dei piedi e l’altezza, che alza il baricentro, al punto da permettere alla figure di restare verticale solo se i due piedi poggiano perfettamente a terra.

Hasbro Marvel Legends Series - Marvel's Invisible Woman

Tuttavia gli snodi sulle gambe permettono alla nostra Donna Invisibile di restare seduta nella posizione del loto senza grossi sforzi. Per quanto riguarda le braccia notiamo una certa difficoltà a ruotarle all’altezza delle spalle ma riteniamo che questo sia dovuto al materiale con cui sono realizzati gli snodi, ovvero il classico ABS gommoso che le conferisce una robustezza eccellente.

Conclusioni

Hasbro Marvel Legends Series – Marvel’s Invisible Woman è una figure robusta, con una posabilità discreta e una limitata dotazione di accessori. Il prodotto risulta “indispensabile” per completare la collezione dei supereroi che hanno formato uno dei primi team dell’incredibile universo creato da Stan Lee e Jack Kirby negli ormai lontani anni ’60 e sicuramente può essere il complemento perfetto per la realizzazione di diorami a tema o per una esposizione del team completo nella propriam collezione.