Hasbro Fan First Friday: le nuove action figure della linea Marvel Legends Series

Oggi si è tenuta la diretta Hasbro dal titolo Fan First Friday riguardante tutte le novità della serie Hasbro Marvel Legends Series. L’evento si è diviso in due parti: nella prima hanno mostrato tutte le nuove action figure e nella seconda, come consuetudine degli eventi Fan First Friday, i presentatori (Ryan Brand Marketin, Dwight Product Design e Dan Brand Marketing) si sono dedicati ad una sessione di domande e risposte.

La diretta è iniziata con la presentazione in esclusiva di Occhio di Falco in versione anziana, con un focus sui dettagli stilistici e sulle giunture che permettono un movimento degli arti molto particolare e mai visto prima.

La presentazione è poi continuata con un altro prodotto in esclusiva ovvero Nimrod, il cui vero nome il cui vero nome è Nicholas Hunter. Si tratta di un personaggio dei fumetti, creato da Chris Claremont (testi) e John Romita Jr. (disegni), facente parte della saga degli Incredibili X-Men. Anche in questo caso vi è stato un focus dettagliato sulla colorazione e sulle giunture. In particolare poi i tre presentatori si sono soffermati sul dettaglio dei raggi di energia rosa fuoriuscenti dalla mani.

Si è poi continuato con un altro personaggio dell’universo degli X-Men, ovvero Rogue il cui vero nome è Anna Marie. Si tratta di un mutante molto particolare poiché considera i propri poteri come una maledizione poiché le hanno impedito qualunque contatto fisico per lunghi anni. Questi consistono in acquisizione dei poteri e della psiche di chiunque tocchi, la possibilità di volare e velocità sovrumane. Nell’action figure possiamo osservarla in una posizione apparentemente statica, ma molto snodabile.

Annunciato anche A.I.M. acronimo che sta per Avanzate Idee Meccaniche ovvero un’organizzazione criminale strutturata come un’azienda operante in parte sotto la copertura di una serie di industrie e laboratori di ricerca. Nell’esclusiva confezione di vendita sono presenti anche le armi utilizzate e l’iconica tuta simile a quella indossata dagli apicoltori.

La diretta è poi continuata con l’attesissima action figure di War Machine nella cui confezione di vendita sono presenti tutte le armi e una testa intercambiabile del colonnello James “Rhodey” Rhodes.

Sempre restando nel lato “grandi attese” incredibile presentazione di Moon Knight con tanto di testa intercambiabile e colorazione classica total white. Anche la confezione di vendita riprende esattamente la stessa colorazione così come le armi dell’action figure.

Prima di passare al momento cult della presentazione, è stato mostrato un ultimo personaggio proveniente dall’universo degli X-Man, ovvero Apocalypse. Si tratta del primo mutante ad essere apparso sulla Terra nonché uno dei più potenti nemici degli X-Men. La confezione di vendita presenta ben tre teste intercambiabili e una mano intercambiabile. Le dimensioni, come potete osservare dalle immagini, sono anche alquanto generose.

Hasbro Fan First Friday: le action figure Marvel Comics Classic

Ecco quindi il momento cult della diretta: arrivano le action figure Marvel Comics Classic a tema Spider-Man. La prima ad essere mostrata è la nuova action figure di Spider-Man versione classica con nuove giunture che consentono movimenti mai visti primi. All’interno della confezione di vendita sono presenti anche una testa intercambiabile e due mani intercambiabili.

Arriva anche l’action figure di Peter Parker in edizione fotografo con tanto di faccia intercambiabile e macchina fotografica.

Non poteva mancare anche Gwen Stacy, il primo vero amore di Spider-Man, morta tragicamente dopo essere stata rapita da Green Goblin in The Amazing Spider-Man numero 121. Personaggio che ha rappresentato un risvolto storico del personaggio di Spider-Man, si mostra con una testa intercambiabile e l’iconico libro scolastico con la borsetta blu.

Se Green Goblin è stata la causa della morte di Gwen, ecco quindi anche la sua action figure in versione classica. Nella confezione di vendita una testa intercambiabile, l’emblematica zucca di Halloween esplosiva e l’aliante a forma di pipistrello.

Dal punto di vista dei super cattivi arriva anche Electro con tanto di caratteristiche onde elettriche fuoriuscenti dalle mani

La diretta Hasbro Pulse si è conclusa con la presentazione di Daredavil in versione classica con tanto di testa intercambiabile e di armi incluse nella confezione di vendita.

Ecco quindi la linea Marvel Comics Classic al completo:

Durante l’evento è stato annunciato che a breve saranno disponibili i preordini di tutti questi prodotti sul sito ufficiale di Hasbro e adesso su Entertainment Earth.