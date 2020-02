Hasbro Marvel Legends – Spiderman Scimmia Notturna: la recensione

Come per ogni Marvel-Movie che si rispetti anche per Spiderman: Far from Home Hasbro e Marvel hanno creato una serie di figures dedicate alla pellicola tra cui troviamo anche il modello: Spiderman Scimmia Notturna. La localizzazione del nome inglese sicuramente ruba un po di appeal al prodotto rispetto all’originale “Night Monkey” evocando più un animaletto saltellante che il mitico “arrampica muri di quartiere”. Scimmia Notturna, non è l’ennesima modificazione genetica di Peter Parker e non c’entra alcun simbionte (vd. Venom). Molto più semplicemente Peter è dovuto ricorrere a questo travestimento “Avenger approved” e realizzato su ordine di Nick Fury per evitare che i suoi compagni di classe scoprissero la sua identità durante la classica gita scolastica. Apparso per sconfiggere l’Elementale in quel di Praga, Scimmia Notturna combatterà a fianco di Mysterio e si ritroverà in una prigione olandese (non chiedetemi come, ho spoilerato già troppo per chi non avesse visto il film), ma la sua identità segreta rimarrà tale…o quasi (per info chiedete a M.J.).

La figure

L’action figure Marvel Legends – Spiderman Scimmia Notturna ci presenta questo nuovo costume di Spiderman interamente nero ma senza ragni in bella vista. L’insieme è minimale e ci viene presentato in una confezione contenente Spiderman, una coppia di teste (una con gli occhiali e l’altra con gli stessi alzati), e un set di mani posizionate nell’atto di lanciare una ragnatela.

Come da tradizione di questi set anche Marvel Legends – Spiderman Scimmia Notturna integra una parte aggiuntiva appartenente a un’altra action figure. Stiamo parlando del braccio di Molten Man, il super-cattivo originale a cui si ispira l’elementale contro cui Scimmia Notturna combatterà tra le anse del Danubio.

Il braccio andrà quindi a comporre questa figure extra una volta recuperate le altre parti presenti nelle scatole di Spiderman (quello rosso e blu), Mysterio, Hydroman, Doppleganger Spiderman (in pratica Venom colorato), Spiderwoman e Scorpion. Una volta raccolte tutte le parti basterà assemblarle e ci ritroveremo con un’altra figure nuova di zecca.

Scultura

Marvel Legends – Spiderman Scimmia Notturna è modellato sulle forme dello Spiderman originale a cui vanno ad aggiungersi un giubbotto antiproiettile e un passamontagna, ovviamente neri.

Vista la struttura delle protezioni aggiuntive, la muscolatura è solamente abbozzata ma è armonica e l’insieme ben rappresenta il fisico di un teenager. Ottimi la testa aggiuntiva con gli occhiali sollevati e il set di mani aggiuntive.

Posabilità

L’action figure di un personaggio così dinamico deve consentire una mobilità delle articolazioni quanto meno eccezionale per permettere l’assunzione di pose tipiche di Spiderman.

Marvel Legends – Spiderman Scimmia Notturna non sfugge a tutto ciò, anzi. Le articolazioni sono realizzate in modo esemplare con numerosi “scatti” che permettono alla figure di assumere posizioni incredibili e di riuscire addirittura a ricreare un calcio volante rimanendo in equilibrio su una gamba sola.

La qualità del materiale è eccellente e una volta in posa il nostro Marvel Legends – Spiderman Scimmia Notturna rimane saldo come una roccia. Ottima la scelta di Hasbro di snodare il busto, un aspetto che gli permette di ottenere un aspetto più naturale in determinate posizioni.

Conclusioni

Il prodotto analizzato rientra nella tipologia dei prodotti giocattolo, quindi destinati più ad un utilizzo “pratico” e ludico che ad un pubblico di collezionisti. Il modello è realizzato in maniera esemplare con l’impiego di materiale robusto e dotato di una posabilità ottima che lo rendono un acquisto interessante sia come regalo di compleanno per il bambino di turno sia come elemento da inserire in un diorama o una composizione da parte di un pubblico più adulto ed esigente. Il tutto senza contare che è sempre Spiderman…