Hasbro PulseCon 2020, le novità Star Wars

L’Hasbro PulseCon 2020 è stata l’occasione per presentare tanti nuovi prodotti tra cui quelli legati all’immenso mondo di Star Wars. Tra queste proposte alcune action figure della linea The Black Series e altri prodotti dedicati più specificamente a The Mandalorian e più in particolare a quella macchina per soldi che è “Baby Yoda“. I prezzi delle figure si attestano nell’ordine dei 22,90 € per le figure con meno accessori e 34,90 € per quelle più fornite con uscita stimata per metà del 2021.

Prodotti Elencati:

The Armorer

Rey (Dark Side Vision)

Boba Fett

Jar Jar Binks

Incinerator Trooper

Bounty Collection 2 – Speeder Ride, Touching Buttons Pose

Bounty Collection 2 – Helmet Hiding Pose, Stopping Fire Pose

Bounty Collection 2 – Pram, Mandalorian Necklace poses 2

Ahsoka Tano Force FX Elite Lightsaber

The Armorer

Abbiamo fatto la sua conoscenza nella serie tv The Mandalorian, è lei che fonde il beskar per crearne corazze con cui equipaggiare i più letali cacciatori di taglie. La figure è impreziosita da uno speciale packaging da collezione con sovraccoperta in cartoncino scorrevole. Al suo interno ci sono attrezzi per forgiare le armature mandaloriane e proprio in questa uscita vi è l’elmo del protagonista.

Rey (Dark Side Vision)

L’incubo peggiore di Rey, scoprire che le sue origini possano influire sul suo futuro, la sua versione che abbraccia il lato oscuro. Tanto si è parlato che questa possibilità si concretizzasse anche nell’ultimo capitolo della nuova trilogia ed abbiamo potuto osservarne un breve cenno nella visione di Rey. La figure sarà dotata di spada pieghevole a doppia lama.

Boba Fett

Prima di “Mando” era il cacciatore di taglie più amato dal fandom di Star Wars. La sua presenza scenica durante la vecchia trilogia era seconda solamente a quella di Darth Vader. La figure di Boba Fett sarà corredata di due fucili, uno intero e uno spezzato ma l’elemento che cattura e fa gola di questa uscita è la fiammata che si potrà attaccare al bracciale.

Jar Jar Binks

Jar Jar è uno dei personaggi più controversi della Saga per cui fan provano parecchi risentimenti a causa dell’eccessiva caratterizzazione comica. La figure, che risulta essere veramente ben fatta, sarà corredata di lancia e scudo come quelli che si vedono nel film “La Minaccia Fantasma”.

Incinerator Trooper

Abbiamo conosciuto questo assaltatore nella serie tv “The Mandalorian” su Disney Plus. La scena in cui lo vediamo ha un grosso impatto emotivo e mostra le capacità del piccolo Baby Yoda in azione. L’aspetto di questo trooper è simile a quello classico nelle forme ma si differenzia principalmente per una corazza decorata da fregi di colore rosso. La figure è corredata di uno zaino con le bombole, un lanciafiamme ed un effetto traslucido a forma di fiammata.

Bounty Collection Serie 2

Si tratta della seconda serie dedicata al personaggio di Baby Yoda in questa veste molto toon e distintamente dal tratto Disneyano sono un totale di sei piccole figure vendute a coppie, riuscirete a resistere alla pucciosità del bambino?

Ahsoka Tano Force FX Elite Lightsaber

Chiudiamo con il botto mostrandovi l’ultima proposta delle Spade Laser ufficiali vendute da Hasbro per la linea FX Elite Series. In tanti, tra gli appassionati, hanno visto nell’illustrazione del packaging il volto di Rosario Dawson che è stata scelta proprio per interpretare questo personaggio, l’allieva di Anakin Skywalker.

