Hasbro PulseCon 2020: le novità Transformers

Durante i tantissimi annunci fatti durante il PulseCon 2020, Hasbro non ha perso l’occasione di presentare le nuove Action Figure legate al mondo dei Transformers. I prezzi delle figure sono di: 20.99 Euro per Cheetor, Blackarachnia e Warpath; 28.99 Euro per Optimus Primal e Cyclonus; 14.99 Euro per Optimus Prime; 39.99 Euro per Prime Hades Megatron, concludendo con Megatron Beast a 56.99 Euro. Andiamo a vederli nel dettaglio.

Optimus Prime

Optimus Prime è altruista, ispirato, impegnato… un vero leader nato per tutti gli Autobot. Tuttavia tutto quello che lo rende un grande leader è la sua mancanza di arroganza, la sua apparente incapacità di mettere la sua vita e il suo valore, al di sopra di qualsiasi di qualsiasi vita o dei compagni Autobot. Optimus crede senza ombra di dubbio cha la libertà sia un diritto di tutti gli esseri senzienti e sacrificherebbe volentieri se stesso per far diventare questa cinvinzione una realtà.

Cheetor

Cheetor è uno spericolato, giovane e spavaldo Autobot. Questa sua tendenza di essere avventato ed andare veloce spesso lo mette in serio pericolo tanto che, a volte, non riesce a sbrigarsela da solo. L’entusiasmo traboccante di Cheetor infastidisce spesso e non poco i suoi compagni Maximal.

Blackarachnia

Blackarachnia è furba, attraente, pericolosa e ha otto gambe sapendo bene come utilizzarle. Sempre pronta a tremare e complottare, non tiene in grande considerazione la leadership di Megatron.

Warpath

Warpath ha una personalità vivace e gioviale il che lo rende di buona compagnia; in più nessuno mette in dubbio le sue doti da tiratore scelto.

Optimus Primal

Optimus Primal, pur essendo giovane ed inesperto, non esitò a farsi avanti per ottenere il comando. Primal è coraggioso ed altruista in battaglia.

Cyclonus

Cyclonus è un professionista freddo e consumato e preferisce guadagnarsi il rispetto dei suoi amici Decepticon per mezzo delle sue azioni. Sia in modalità robot che in jet spaziale, è uno dei guerrieri più potenti.

Megatron Beast

La vera arte di Megatron è manipolare per perseguire la causa dei Predacon a qualsiasi costo, con ferocia e spietatezza. Paziente e scaltro, architetta i suoi vasti piani con la precisione di un esperto sopraffine.

Prime Hades Megatron

Un Megatron proveniente dalla serie Transformers Prime è il leader del gruppo di Decepticon e personaggio principale nella serie.

