Hasbro riporta i Tiger Electronics sul mercato

Se siete appassionati di videogiochi e siete nati tra gli anni ’80 e ’90 vi ricorderete sicuramente dei Tiger Electronics (conosciuti da noi come i Gig Tiger), dei semplici ed economici videogiochi portatili con schermo LCD. In concomitanza con il New York Toy Fair, Hasbro ha annunciato che verranno nuovamente rilanciati sul mercato in Estate.

I giochi di Tiger Electronics, con i loro sfondi statici e gli elementi di gioco lampeggianti, erano confusi e quasi impossibili da giocare per più di qualche minuto, ma erano economici e si potevano trovare ovunque. Complice anche il fatto che l’azienda riuscì ad ottenere le licenze di un sacco di prodotti (da film Disney come La Sirenetta, fino a videogiochi importanti per l’epoca come Sonic The Hedgehog), i Tiger Electronics acquisirono molta popolarità.

Nonostante fossero un’alternativa molto economica e decisamente meno interessante del Game Boy, tutti coloro che li hanno posseduti ne hanno un nostalgico e sinceramente felice ricordo e nel corso degli anni, alcuni di essi hanno assunto anche un certo valore collezionistico.

Le “nuove” versioni che verranno rilasciate da Hasbro (la società madre di Tiger Electronics) saranno ben quattro: X-Men, La Sirenetta, Transformers e Sonic the Hedgehog 3 e sono già preordinabili sul mercato estero al prezzo di $ 14,99, con uscita prevista ad Agosto 2020.

Marvel X-Men Tiger Electronics Handheld Video Game

Immagina di tornare indietro nel tempo! I giocatori fan sfegatati della tecnologia retrò o che sono nuovi a questo genere adoreranno questo fantastico videogioco LCD elettronico X-Men Project X di Tiger Electronics, ispirato all’originale negli anni ’90. Gioca nei panni di Ciclope e usa il tuo laser ottico per sconfiggere i malvagi mutanti Juggernaut e Apocalypse. Hai bisogno di aiuto? Prendi il segno X e Wolverine ti darà una mano. Passa attraverso cinquelivelli cercando di non perdere la vita e saltando verso il sole per ricaricarti. Riuscirai a completarlo? Il design e la tecnologia di questo videogioco portatile Marvel X-Men Tiger Electronics è stato creato pensando all’unità di gioco portatile originale Marvel. È così divertente che non vorrai perdertelo!

The Little Mermaid Tiger Electronics Handheld Video Game