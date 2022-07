Da oggi si aggiungono alla Selfie Series di Hasbro nuove e interessanti proposte come Marvel, Power Rangers, Ghostbusters e G.I.Joe. La linea Selfie Series, nata da una collaborazione tra Hasbro e Formlabs (una delle realtà più affermate nel campo della stampa 3d), è stata presentata diversi mesi fa ma non è ancora entrata in produzione e promette di portare la vostra faccia sulle figure che collezionate. Tutto il processo si basa su una foto di partenza, in base a quel primo Selfie (da qui il nome della linea) si potrà poi scegliere a che tipo di figure abbinarla, una Marvel Legends Series, una Star Wars Black Series e così via andando poi a creare un prodotto unico ed esclusivo.

Hasbro Selfie Series – anteprima al SDCC

Questa “vera e propria esperienza”, così la definisce il produttore, verrà ufficialmente lanciata questo autunno 2022 attraverso l’utilizzo dell’app Hasbro Pulse (in esclusiva per gli Stati Uniti…sigh) sia per dispositivi Apple che Android. I fan che potranno andare al San Diego Comic-Con (che ricordiamo si terrà nei giorni dal 21 al 24 luglio) avranno la possibilità, intanto, di vedere in anteprima assoluta i personaggi della Hasbro Selfie Series e un numero selezionato di questi fan sarà tra i primi in assoluto a poter creare il proprio personaggio. Per farlo dovranno recarsi presso l’Info Desk Hasbro Pulse allo stand n. 3213 per ottenere un biglietto con relativa fascia oraria assegnata. Se mai doveste essere in zona sappiate che questi ticket non saranno per tutti ma solo disponibili in numero limitato e , giustamente, distribuiti in base all’ordine di arrivo.

Hasbro Selfie Series – i Personaggi

Ma quale personaggio vorreste diventare? In base agli annunci fatti fino ad oggi la possibilità verte su diversi Brand e relative serie di Hasbro.

Star Wars Black Series

Guerriero Mandaloriano

Stormtrooper

Pilota X-Wing

Principessa Ribelle

Marvel Legends Series

Black Panther

Black Widow

Spider-Man

Ironman

Ghostbusters

Female Rookie

Male Rookie

G.I.Joe

Snake Eyes

Scarlet

Power Ranger

Red Ranger

Pink Ranger

Hasbro Selfie Series – Quanto Costa?

Ribadendo il concetto che al momento (ma non è escluso che arrivi anche da noi) il servizio viene offerto solamente ai cittadini statunitensi, il costo per avere la vostra figure personalizzata è di circa (in base alla tipologia di figure) di circa 60,00$. E voi cosa ne pensate di questo tipo di opportunità? Siete collezionisti? Vorreste la vostra piccola figure in miniatura? (andiamo chi non la vorrebbe in fondo…) Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate

Se vuoi approfondire il mondo del collezionismo senza spendere un capitale, le action figure di Hasbro sono un buon punto di partenza. Ti consigliamo un link dove trovare le ultime uscite al miglior prezzo