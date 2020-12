Hasbro Spider-Man – Marvel Comics Spider-Man: la recensione

Hasbro Spider-Man è la figure dedicata alla serie Marvel Comics dell’Uomo Ragno ed è l’ultima (sia in ordine temporale sia relativamente alla serie) realizzata da Hasbro per il nostro supereroe spara-ragnatele.

Il personaggio

Peter Parker è uno studente liceale che frequenta la Midtown High School of Science and Technology a New York. Peter è orfano (i suoi erano agenti dello S.H.I.E.L.D. e sono stati uccisi nientemeno che da Teschio Rosso) e vive a casa dei suoi zii paterni che lo trattano come un figlio. Durante una gita scolastica assiste a un esperimento sulla radioattività venendo morso da un ragno che muore subito dopo. Dopo questo fatto a Peter iniziano a svilupparsi strani poteri che lo avvisano dell’imminenza di un pericolo, acquisisce un’agilità incredibile e può attaccarsi alle pareti. Capito che questi poteri derivano dal morso inizia a sfruttarli per “alzare qualche soldo facile”. Per farlo si lancia nel mondo del wrestling, sconfigge il campione Crusher Hogan e inizia ad aiutare i suoi zii che, ovviamente, “sapevano tutto” (sì, certo, soprattutto se credete ancora negli unicorni). Si crea una maschera, dei bracciali spara-ragnatele resistentissime e inizia così ad esibirsi. Una sera, dopo aver finito il suo “secondo lavoro” lascia scappare un ladro che, poco più tardi, uccide lo zio Ben (“da grandi poteri derivano grandi responsabilità” vi dice niente?). Dopo aver catturato il criminale decide di abbandonare la carriera da lottatore per diventare lo Spider-man che conosciamo tutti. Ah, la sua prima apparizione risale al lontano marzo 1963 grazie al lavoro della premiata accoppiata Stan Lee/Steve Ditko. La sua serie a fumetti prosegue tuttora e da qualche anno il suo lavoro cinematografico ha incrociato le trame con alcuni dei suoi più conosciuti nemici e con gli Avengers.

L’Action Figure

Hasbro Spider-Man è uno dei modelli dedicati all’Uomo Ragno meglio riusciti tra quelli visti finora, e non poteva essere altrimenti visto che è quello dedicato al protagonista della serie. All’interno della scatola, anche qui riuscire a estrarre il vassoio che contiene il nostro eroe senza devastare la confezione è un qualcosa davvero complesso, troviamo oltre a Spider-Man anche una testa aggiuntiva con gli occhi “senso di ragno” e una coppia di mani intente a sparare ragnatele. Notiamo subito una mobilità incredibile delle articolazioni e una cura incredibile per i dettagli sia delle teste sia delle varie parti del corpo. Non solo, i materiali, uniti al design delle articolazioni, mantengono perfettamente ogni tipo di posizione senza alcuno sforzo.

Scultura e tecnologia

Le forme del corpo di Hasbro Spider-Man sono eccellenti. Le proporzioni dei muscoli, la loro definizione e le articolazioni che ci permettono di muovere Spider-Man sono la perfetta sintesi delle capacità di Hasbro di creare action figure di qualità. Il corpo è quello di un giovane atleta pronto a scattare e lo troviamo perfetto per i compiti di protezione che un super come lui ha deciso di assumersi.

Per quanto riguarda la tecnologia delle articolazioni siamo rimasti davvero stupiti da come Hasbro Spider-man si riesca a muovere. Rispetto ai 30 punti di articolazione delle figure standard quella dedicata al nostro giovane paladino della giustizia ne ha circa una decina in più, ovviamente Pinless. Solo per fare un esempio il tronco passa da due a tre articolazioni così come le braccia che riescono a muoversi senza problemi in ogni direzione. Tutto questo ci permette quindi di osare con le pose.

Posabilità

Proprio la capacità di Hasbro Spider-Man di assumere qualsiasi posa lo rende la figure perfetta per il personaggio perfetto. I piedi sono ben proporzionati, con una rigidità sulle caviglie che permette al modello di sfruttare pose anche molto dinamiche come calci volanti o equilibrismi particolari. Per l’occasione ci siamo rifiutati di forzare Hasbro Spider-Man nella posa del loto (che avrebbe retto senza problemi) preferendo ritrarlo in una delle pose più iconiche dell’Uomo Ragno, quella con le gambe a rombo e a testa in giù. Che dire, il modello si è adattato perfettamente e senza nessun problema.

Conclusioni

Hasbro Spider-Man sarebbe stata da avere anche solo perché a lui è dedicata questa serie Marvel Comics Spider-Man ma, dopo averla potuta avere in mano e aver provato la qualità della realizzazione, non possiamo che raccomandare a tutti i fan dell’arrampicamuri di inserirla nella propria collezione di action figure. La qualità dei materiali e della realizzazione di Hasbro, gli extra e la grande mobilità delle articolazioni la rendono la figure definitiva dedicata al nostro amichevole Spider-Man di quartiere.