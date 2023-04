Per tutti i collezionisti che hanno subito il fascino del Lato Oscuro della Forza ecco il meraviglioso casco di Darth Vader, ispirato alla serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi. Un pezzo da collezione imperdibile e che oggi trovate su Amazon in offerta a 150,92€ invece di 169,99€, con un risparmio effettivo dell’11%.

Questa replica a dimensioni naturali dell’iconico casco di Vader presenta finiture e dettagli incredibilmente realistici e curati, inclusa una gamma di effetti sonori originali. Perfetto da esporre in casa grazie al suo comodo supporto, imponente da indossare per i vostri cosplay più audaci, grazie alla riproduzione estremamente dettagliata sia dell’interno che dell’esterno del casco.

Le decorazioni e la cura per i dettagli esterni si riflettono anche all’interno di questo bellissimo casco elettronico multipezzo, che dispone anche di diversi punti di collegamento magnetici fra la maschera, il cappuccio e il colletto. Il casco è alimentato da due pile, necessarie per riprodurre gli iconici suoni originali.

La struttura del casco permette inoltre di riprodurre in modo realistico anche il tipico respiro affannoso del temibilissimo Signore dei Sith: un’aggiunta preziosa a questa meravigliosa replica! Ideato per proteggere e al contempo nascondere il volto di Darth Vader, oggi il suo casco può essere vostro. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

Imponente e inquietante come l’originale, questa replica dell’iconico casco nero di Darth Vader è un pezzo da collezione che arricchirà la vostra collezione. Lasciate i vostri amici a bocca aperta di fronte alla cura estrema di questa fantastica riproduzione. Acquistatela oggi stesso su Amazon a 150,92€ anziché 169,99€, risparmiando così l’11%: Vi consigliamo però di fare in fretta, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!