Hasbro, la figure di Trapper Wolf in esclusiva per i Campfire

Siamo nuovamente a parlarvi delle novità di Hasbro in occasione di Lucca Comics 2021. Come avrete già letto nelle nostre precedenti notizie con l’aiuto dei Campfire sparsi in tutta lo stivale, Hasbro ha scelto di distribuire in via esclusiva alcune figure in edizione limitata. Eh già, avete capito bene, se avete l’opportunità di recarvi presso uno dei tanti Campfire aderenti all’iniziativa potrete prendere di persona, senza recarvi direttamente in fiera, una delle figure in edizione speciale. Dopo Venom e la principessa Leila in versione Yavin 4 è il turno della figure dedicata a Trapper Wolf qui con l’aspetto di Dave Filoni (il papà di Star Wars – The Mandalorian ed erede spirituale di George Lucas) che lo interpreta proprio nella seconda stagione.

Il prodotto sarà disponibile in quantità limitata e solo in occasione dei CampFire. Una volta finita questa iniziativa non sarà più disponibile nei negozi per l’acquisto! Se siete degli amanti del personaggio o dei collezionisti il nostro consiglio è recarvi in negozio appena apriranno le vendite a recuperare la vostra copia del prodotto!

Campfire: esclusiva Trapper Wolf Hasbro

Trapper Wolf è una classica action figure che appartiene alla linea The Black Series, la particolarità della figure, oltre ad avere le fattezze di Dave Filoni, è quella di avere un packaging da collezione che si distingue da tutti gli altri della linea a cui appartiene. Oltre ad avere grafiche più eleganti del solito, l’interno della scatola si sfila lateralmente lasciando la figure a vista con i gadget contenuti. Blaster e Casco, che potrete inserire alla figure di Trapper Wolf sono ricchi di dettagli come tutta la figure.

Il personaggio di Trapper Wolf è apparso all’interno di The Mandalorian, la prima serie live action di Star Wars ad arrivare su Disney. Inizialmente, Dave Filoni non era particolarmente convinto di poter interpretare un personaggio nella serie, ma dopo l’insistenza di Jon Favreau alla fine Filoni accettà il ruolo di questo pilota della Nuova Repubblica, che in diverse occasioni incrocia la strada di Dijn Djarin. Una curiosità: l’X-Wing T70 in cui Filoni recita è stato preso in prestito dall’attrazione Star Wars: Galaxy’s Edge, il parco divertimento dedicato a Star Wars costruito a Orlando!

Questa Figure del Trapper Wolf distribuita da Hasbro sarà disponibile alla vendita solamente nei Campfire accreditati Lucca Comics 2021 (qui la lista completa). Se siete dei collezionisti interessati al prodotto vi consigliamo di recuperarlo per tempo dato che la reperibilità in commercio sarà poi molto limitata e difficile.