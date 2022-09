Disney annuncia che la star di Stranger Things, Winona Ryder, si è unita al cast del film horror in uscita basato sull’attrazione dei parchi Disneyland Haunted Mansion che ha debuttato per la prima volta nel 1969 per essere poi aggiunta a Disney World nel 1971.

Winona Ryder in Haunted Mansion (e non solo)

La nuova produzione dedicata all’attrazione si arricchisce di alcuni nuovi componenti nel cast. Secondo quanto riportato da Deadline, Winona Ryder di Stranger Things, Dan Levy di Schitt’s Screek e Hasan Minaj di The Morning Show sono stati confermati come membri del cast durante il D23 Expo 2022.

Il cast di Haunted Mansion vanta inoltre numerosi altri nomi stellati come Rosario Dawson, Owen Wilson, LaKeith Stanfield, Jared Leto, Tiffany Haddish, Jamie Lee Curtis e Danny DeVito.

La trama

Nel film, Rosario Dawson è Gabbie, una mamma single con un figlio di nove anni che, cercando di iniziare una nuova vita, acquista una villa stranamente conveniente a New Orleans. Secondo la sinossi ufficiale della trama, i protagonisti scoprirano ben presto che la villa è infestata da oscure presenze: i fantasmi. Ecco quindi che faranno il loro ingresso una guida turistica paranormale (Stanfield), un sensitivo (Haddish), un prete (Wilson) e uno storico (DeVito), Riuscirò il nutrito gruppo a esorcizzare l’intera dimora?

Un po’ di storia

Il film originale Haunted Mansion (acquista su Amazon il tuo set LEGO dedicato alla Hunted House) è stato diretto nel 2003 da Rob Minkoff. In questa produzione il protagonista del film era Eddie Murphy. Il personaggio interpretato dall’attore vestiva i panni di un agente immobiliare intento a vendere una proprietà decisamente diversa dalle altre: una villa infestata dai fantasmi. Nel cast di Haunted Mansion del 2003 hanno lavorato anche Terence Stamp, Wallace Shawn, Marsha Thomason e Jennifer Tilly nei panni della famosa Madame Leota della Mansion Ride.

L’offerta di Disney Plus