Havens of Miyeritar: disponibile un supplemento sugli elfi oscuri

È disponibile, online su Dungeon Master Guild, Havens of Miyeritar, un supplemento per Dungeons & Dragons ideato da Eric L. Boyd e George Krashos e dedicato agli elfi oscuri resi celebri dalla mitologia di D&D, in particolare dai manuali di Forgotten Realms e dai romanzi di R.A. Salvatore.

Havens of Miyeritar (disponibile a questo link) racconta la società degli elfi oscuri di Miyeritar, una stirpe di elfi in tutto e per tutto simile ai più celebri Ilythiir dell’Underdark, ma meno conosciuti rispetto alla loro controparte più famosa e malvagia.

Il supplemento espone nel dettaglio tutta la lore dedicata a questa stirpe, a partire dalla storia antica che ha coinvolto le diverse stirpi elfiche con le Guerre della Corona.

Miyeritar è una parte dell’ambientazione dei Forgotten Realms spesso ignorato, in favore di alcune zone più popolari, come ad esempio la Costa della Spada o le Valli. Situato nella zona nord occidentale del Faerun, Miyeritar fu la culla di un antico e potente impero elfico, fondato da clan di elfi oscuri ed elfi silvani, in cui le arti della magia occupavano un ruolo centrale. L’impero cadde in seguito a tumulti e ribellioni, che causarono anche la distruzione del culto della dea Eilistraee.

Sottolineiamo che il supplemento di Eric L. Boyd e George Krashos, in quanto proveniente dalla Dungeon Master Guild, non è materiale canonico. Nonostante questo aspetto, Havens of Miyeritar offrirà conoscenze e spunti di gioco necessari per chi desiderasse masterizzare una campagna o una sessione one shot ambientata durante un capitolo della storia di Toril così particolare.

Di seguito la sinossi ufficiale che potete leggere su Dungeon Master Guild: