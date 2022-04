Sideshow e Hot Toys noti in tutto il mondo produttori di action figure in scala 1/6, hanno annunciato la prima figure di Kate Bishop, per la linea Television Masterpiece Series, tratta dalla serie tv Hawkeye in esclusiva per la piattaforma streaming Disney Plus. Le action figure di Hot Toys sono incredibilmente realistiche e spesso sono dotate di abiti in tessuto e completamente articolate. L’action doll ha oltre 30 punti di articolazione e questo fa si che la figure sia posabile al massimo per replicare, in scala, quanto fatto dalla protagonista visto sul piccolo schermo.

Oltre alla figure base vestita con abiti neri e viola tipici del personaggio, all’interno della confezione sarà possibile trovare:

Quattro coppie di mani

Sei freccie

Un arco

Un faretra

Sei punte di freccia intercambiabili di stili diversi

Un supporto appositamente progettato con logo della serie tv con un’asta verticale



Hawkeye è una serie tv realizzata dai Marvel Studios disponibile in esclusiva su Disney Plus, con protagonista Clint Burton (Occhio di Falco) e la sua nuova partner Kate Bishop. La nuova missione dell’ex Avengers sembra relativamente semplice, tornare a casa dalla sua famiglia per Natale. Durante uno scontro, il nostro eroe incrocia il suo cammino con quello di Kate Bishop, una ragazza ventiduenne con il sogno di diventare una supereroina. I due saranno costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccierà di compromettere qualcosa di molto più dello spirito natalizio.

Questi propdotti sono destinati nel giro di pochissimo tempo ad andare inesorabilmente sold-out e per questo consigliamo sempre di prenotarle per non rischiare di perderle. Kate Bishop di Hot Toys è ordinabile a questo indirizzo che lo propone ad un prezzo di preorder di 258,42 € con finestra di lancio fissata tra Luglio e Dicembre 2023.

Se vi siete incuriositi o siete alla ricerca di action figure o gadget dedicate a Hawkeye ecco alcune proposte che abbiamo selezionato per voi. Basta scoccare una freccia qui.