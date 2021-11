Hawkeye: Jeremy Renner interpreta Clint Barton per Halloween

Hawkeye è la miniserie Marvel sviluppata da Jonathan Igla e distribuita da Disney+ che vede come protagonista l’Occhio di Falco, alias Clint Barton, di Jeremy Renner, collocata all’interno del Marvel Cinematic Universe. Manca poco al suo debutto visto che arriverà il mese prossimo sulla piattaforma di streaming di Disney+.

Nel frattempo Jeremy Renner ha deciso di riprendere il suo ruolo di Clint Barton per Halloween. Per quale motivo? Per fare una sorpresa alla figlia e ai suoi amici. Vediamo più nel dettaglio!

Jeremy Renner interpreta Clint Barton per fare una sorpresa alla figlia

L’attore ha pubblicato un video sul suo canale Instagram in cui ci mostra la faretra piena di frecce e l’arco tipici del suo personaggio nonché una breve inquadratura di se stesso in costume prima di augurare ai fan un buon Halloween:

Jeremy Renner ha raccontato al Jimmy Kimmel Live di aver deciso di indossare il suo costume quando gli è stato chiesto di fare il parcheggiatore alla scuola della figlia.

“Dopo aver girato la serie TV mi hanno chiesto di fare il parcheggiatore alla scuola di mia figlia. Hanno bisogno di aiuto quando lasci tuo figlio a scuola, hanno bisogno di un adulto … Così ho detto, ‘Bene, se devo farlo, lo farò vestito da Occhio di Falco’. Non so se lo chiederanno indietro, probabilmente non lo restituirò a questo punto, ma ce l’ho, finalmente.”

A quanto pare la figlia non è al corrente che ha un padre supereroe e sembra proprio che per lei il costume indossato da Jeremy Renner sia il suo pigiama! Dopo la sorpresa del padre non vi è dubbio alcuno che la bambina ha capito di avere un genitore davvero speciale!

Vi ricordiamo che oltre a Jeremy Renner Hawkeye è interpretato da Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McCarnon, Brian d’Arcy James e la nuova arrivata Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Diretto da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie, Hawkeye debutterà su Disney+ il 24 novembre 2021. Leggete anche questo nostro articolo per guardare il trailer di Hawkeye mentre su Amazon potete trovare il fumetto!