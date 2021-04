La fase 4 del Marvel Cinematic Universe è iniziata in maniera esplosiva con le produzioni originali per Disney Plus. WandaVision prima e The Falcon and The Winter Soldier poi, hanno dimostrato come i Marvel Studios siano in grado di realizzare serie TV che non hanno nulla da invidiare ai film.

Tra gli show più attesi c’è anche Hawkeye, incentrato sul noto personaggio interpretato da Jeremy Renner. Attraverso un post su Instagram, l’attore ha voluto ringraziare l’intero team e il cast per l’ottimo lavoro svolto, annunciando anche la fine delle riprese. Nei mesi a venire, dunque, potremmo vedere il primo teaser della serie.

In Hawkeye farà il tanto atteso debutto in live action anche Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld. Il personaggio manterrà un look molto fedele alla controparte fumettistica, come evidenziato dalle foto rubate dal set.

Nel ricco cast dello show troveranno spazio anche Vera Farmiga, Florence Pugh, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox e Zahn McClarnon. Al momento non è ancora stata diffusa una precisa finestra di lancio, ma è molto probabile che possa arrivare su Disney Plus in autunno. Lo slot estivo, infatti, è al momento occupato da Loki e dalla serie animata What If?.

L’ultima apparizione di Jeremy Renner nel Marvel Cinematic Universe risale al 2019 in Avengers Endgame, dove i fan hanno potuto assistere al suo ritorno nei panni di Hawkeye e al debutto in quelli di Ronin, alter ego utilizzato in Giappone dove gli eventi dello snap causati da Thanos.

Staremo a vedere se anche all’interno dello show ci sarà spazio per esplorare nel dettaglio il suo arco narrativo da vigilante.

