Hawkeye: svelato il nuovo costume di Occhio di Falco

In una foto dietro le quinte della nuova serie Marvel Hawkeye, è stato svelato il nuovo costume di Occhio di Falco, interpretato da Jeremy Renner.

Gran parte della trama del nuovo show di Disney+, che vedrà Clint Barton allenare Kate Bishop (interpretata da Hailee Steinfeld) come sua allieva, sarà apparentemente basata sul fumetto di Matt Fraction e David Aja; non sorprende quindi che questo nuovo costume che Jeremy Renner indossa sembra ispirato proprio al ciclo narrativo della sua controparte cartacea, la quale ha vinto nel 2011 diversi premi, tra cui un Eisner come “Best Single Issue (or One-Shot)” con il numero 11 della serie.

Nella foto, l’attore posa con Alaqua Cox, che farà il suo debutto nell’universo cinematografico (e televisivo) Marvel nei panni di Echo, una delle poche supereroine sorde di tutta la storia editoriale della Marvel. Nei fumetti, Maya Lopez (vero nome di Echo) era la figlia di Willie “Cavallo Pazzo” Lincoln, un assassino della mafia nativo americano ucciso dal Kingpin.

Hawkeye ha da poco terminato le riprese ed è prevista anche una serie stand-alone dedicata al personaggio di Echo, anche se, al momento, non si hanno ulteriori notizie.

Come detto in apertura, Hawkeye si basa sull’omonima serie a fumetti di Matt Fraction e David Aja che ha riscosso un notevole successo soprattutto per il suo modo di raccontare innovativo e per lo stile delle tavole stupefacente, che ha portato i due artisti ad aggiudicarsi anche diversi premi. La particolarità di questa serie è il fatto di raccontare la vita di Occhio di Falco lontano dal suo ruolo negli Avengers e che, a differenza di molti suoi colleghi superumani, lui sia prima di tutto un uomo. Se siete curiosi di leggere la storia, potete recuperare cliccando su questo link il primo volume della saga, composta integralmente da 22 volumi, ancora tutti facilmente reperibili.