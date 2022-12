Il genio dell’animazione e creatore di numeri successi internazionali presso la fucina di Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, considera un insulto alla vita l’arte e la creazione tramite l’intelligenza artificiale.

Hayao Miyazaki considera un insulto alla vita l’arte tramite intelligenza artificiale

Il maestro ha assistito ad una presentazione di un lavoro realizzato con l’intelligenza artificiale da parte di DWANGO, Co., Ltd, società giapponese di telecomunicazione e media. Il responsabile Nobuo Kawakami col suo staff hanno mostrato un essere suggestivo in grado di muoversi semplicemente usando la sua testa senza provare dolore, espressioni o addirittura emozioni, pertanto qualcosa che va al di là della concezione umana. Lo staff ha aggiunto che i movimenti realizzati, chiaramente suggestivi, possono anche essere applicati ai videogiochi horror.

Prendendo la parola, dopo aver chiesto parere, Miyazaki ha dichiarato che ha un amico affetto da disabilità e che a malapena riesce a muovere il braccio per dare il cinque. Pensando al suo amico, il maestro crede che il creatore di quell’immagine in intelligenza artificiale non possieda un’empatia tale da riconoscere il dolore, pertanto considera un insulto alla vita la creazione tramite questa tecnologia.

La società DWANGO, intenta a creare una macchina che disegni come fanno gli umani, rilancia dichiarando che è solo un esperimento e che non ha intenzione di mostrarlo al mondo, mentre Miyazaki si mostra preoccupato poichè, seppur fermamente non includerà mai l’intelligenza artificiale nei suoi progetti, ha come la sensazione che l’umanità stia raggiungendo il capolinea, come se gli esseri umani non avessero più fiducia fra essi.

Il tutto mentre realizza la sua arte, quella del disegno, a mano e con matita.

Hayao Miyazaki sta realizzando un nuovo lungometraggio cinematografico per Studio Ghibli in uscita il 14 luglio 2023. Invitiamo qui a raggiungere gli ultimi dettagli emersi.

Il più recente film pubblicato di Miyazaki, Si Alza il Vento, risale al 2013 e successivamente l’autore annunciava il suo ritiro dalla produzione di lungometraggi. Dichiarazione poi disattesa dal momento che ha cominciato la produzione del suddetto nuovo progetto in uscita nel prossimo luglio.