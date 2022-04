Manca ormai pochissimo all’uscita su Disney+ di Obi-Wan Kenobi, serie TV in sei episodi che riporterà in scena il leggendario maestro Jedi interpretato nella trilogia prequel da Ewan McGregor. Tra i grandi ritorni, però, non si può non citare quello di Hayden Christensen, che ha svelato di aver recuperato le serie animate di Star Wars per prepararsi nella giusta maniera.

Hayden Christensen svela di aver recuperato le serie animate di Star Wars

Intervistato ai microfoni di Entertainment Weekly, l’attore ha spiegato di aver guardato per la prima volta The Clone Wars e Rebels, oltre a rivedere i film della saga, per entrare nuovamente nel mood a 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione.

A sua detta le serie hanno avuto il pregio di ampliare il vasto universo di Star Wars, esplorando il rapporto tra i personaggi. The Clone Wars, in particolar modo, è considerata da molti la serie definitiva su Anakin Skywalker, raccontando le sue avventure con Obi-Wan e con Ahsoka Tano, apparsa per la prima volta in live action in The Mandalorian 2.

Obi-Wan Kenobi arriverà su Disney+ il 27 maggio. La serie sarà ambientata 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

Hayden Christensen tornerà quindi a indossare il costume del Signore dei Sith (qui le prime immagini) e duellerà nuovamente con Obi-Wan Kenobi nel “rematch del secolo”. a Un momento che, a detta di Ewan McGregor, è stato davvero emozionante da girare. Ewan e Hayden hanno infatti potuto riunirsi come veri e propri amici fraterni sul set dello show.

Nel cast troviamo anche Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. E a detta di Rupert Friend i fan potranno aspettarsi dei cameo incredibili.