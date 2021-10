THR riporta che Hayden Christensen sarà Anakin Skywalker in Ahsoka, lo serie TV spin-off di The Mandalorian che avrà come protagonista Rosario Dawson che ha interpretato il personaggio, per la prima volta in versione live action durante la seconda stagione di The Mandalorian.

Hayden Christensen sarà Anakin Skywalker in Ahsoka

Hayden Christensen sarà Anakin Skywalker riprendendo così il ruolo che aveva interpretato nella trilogia prequel la quale aveva mostrato le sue origini, il suo addestramento sotto Obi-Wan Kenobi e la sua inevitabile caduta sotto l’influenza del Lato Oscuro della Forza che lo avrebbe portato alla trasformazione in Darth Vade.

Resta ora da capire come Hayden Christensen sarà Anakin Skywalker in Ahsoka. Sappiamo infatti che The Mandalorian è ambientata circa 5 anni dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi per questo motivo è probabile che la serie sia ambientata prima oppure che Christensen compaia in alcune sequenze in analessi.

Come ben sapranno i fan di Star Wars, Anakin Skywalker è stato il maestro di Ahsoka Tano. Il loro rapporto come maestro e padawan Jedi è stato ben esplorato nella seminale serie animata La Guerra dei Cloni.

A proposito di maestro e padawan, ricordiamo che anche il maestro di Anakin, Obi-Wan Kenobi, tornerà per una miniserie TV e ad interpretarlo sarà nuovamente Ewan McGregor che lo aveva già interpretato nella già citata trilogia prequel. I due attori nel corso degli anni non si sono espressi moltissimo sul loro lavoro nella suddetta trilogia evitando il più possibile le polemiche dei fan ma esprimendo comunque apprezzamento sul franchise. Se la carriera di McGregor è proseguita brillantemente, quella di Christensen invece si è decisamente fermata. È possibile però che questo ruolo lo aiuti a ritornare in auge.

Come per tutti i progetti legati a Star Wars ovviamente i dettagli sono ancora scarsissimi, sappiamo comunque che Dave Filoni sta scrivendo la serie e Jon Favreau sarà il produttore esecutivo.

