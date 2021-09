HBO Max annuncia un documentario in tre parti sulla storia della DC Comics

HBO Max ha deciso di creare un documentario, diviso in tre parte, che andrà a guardare nel profondo la storia della DC Comics, che da oltre 80 anni produce eroi entrati nel cuore di generazioni diverse.

Il documentario sulla DC Comics: cosa sappiamo

Come ci ricorda Jim Lee, editore e chief creative officer della DC, quest’ultima ha alle spalle una ricca eredità di oltre 80 anni di narrazione iconica, dall’introduzione del genere che definisce il supereroe Superman nel 1938 ai fantastici film, programmi TV, cartoni animati, giochi e fumetti che sono stati sinonimo di supereroismo per le generazioni successive. Senza contare che sono attualmente in produzione il film di Batgirl e mentre lo spin-off di Suicide Squad, Peacemaker, dovrebbe debuttare all’inizio del 2022.

Proprio per rappresentare tutto questo è stato scelto di creare un documentario in tre parti che metterà in luce molti dei personaggi popolari della DC come Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn, permettendo ai fan di riscoprire l’universo dei personaggi, così come le origini dell’iconica compagnia di fumetti, la sua evoluzione e il suo impatto culturale di quasi nove decenni attraverso ogni mezzo artistico.

Non si sa ancora il titolo del documentario, ma è stato confermato il regista, che sarà il produttore e showrunner nominato agli Oscar e agli Emmy, Leslie Iwerks. Produttori saranno Warner Bros., Unscripted Television, in associazione con Warner Horizon, DC, Berlanti Productions e Iwerks & Co.

Jennifer O’Connell, executive vp nonfiction and live-action family di HBO Max, ha dichiarato:

“DC ha creato alcuni dei personaggi dei fumetti più culturalmente significativi che hanno definito una generazione e hanno davvero avuto un impatto sulla vita delle persone. Siamo entusiasti di portare i fan dietro le quinte e dare loro uno sguardo mai visto prima sulla società e sui creatori dietro questo universo iconico.”

