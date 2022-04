HBO MAX al lavoro su una serie basata su Sherlock Holmes? Al centro dell’attenzione del canale streaming ci sarebbe l’universo dello Sherlock Holmes interpretato da Robert Downey Jr, dove l’attore è stato affiancato da Jude Law nei panni del fedele Watson. Stando a quanto rivelato da The Hollywood Reporter, infatti, sarebbe ben due le serie legate a questo franchise in sviluppo da parte di HBO Max.

HBO Max: in produzione due serie su Sherlock Holmes?

Non è dato sapere se vedremo nuovamente l’Iron Man del Marvel Cinematic Universe vestire nuovamente i panni del celebre detective creato da Sir Arthur Conan Doyle, ma sappiano che l’attore sarà coinvolto nel progetto nel ruolo di produttore esecutivo, tramite la sua casa di produzione, la Team Downey. Confermata anche la presenza di Lionel Wigram, accreditato come nel primo film al cinema come membro del tema di sceneggiatori. Questa notizia è stata accolta con molto interesse, anche se i fan dell’Holmes di Robert Downey rR. sono sempre in attesa di vedere un terzo capitolo cinematografico della saga.

Dopo questa rivelazione, si aspettano notizie sulla potenziale trama di queste due serie, il cui annuncio non coglie di sorpresa. L’entertainment streaming, negli ultimi anni, è diventato un terreno di scontro tra i colossi del settore, sempre a caccia di nuove idee o pronti a dare ulteriori sviluppi ad amati franchise del grande schermo. Al fianco di produzioni che mirano a un intrattenimento rapido, sono comparse serie che fanno della cura estetica e della scrittura ricercata un punto di forza, come Foundation (AppleTV) o The Expanse (Amazon Prime Video), senza dimenticare come Disney+ abbia mostrato le potenzialità di sviluppo di universi cinematografici tramite lo streaming, da The Mandalorian alle serie del Marvel Cinematic Universe.

La scelta di HBO Max si sviluppare due serie su Sherlock Holmes è l’ennesima tappa di questa evoluzione del mondo dell’intrattenimento streaming.