Qualche giorno fa sono partiti i preordini di una nuova action figure di He-Man in versione Deluxe, tratta da He-Man and the Masters of the Universe. E’ un periodo decisamente florido per questa storica serie degli anni 80 che grazie anche alle nuove serie animate su Netflix, fumetti e merchandise vario proposti di recente, sta rivivendo una nuova giovinezza. Vecchi e nuovi appassionati, che scoprono ora questi personaggi, oggi più che mai possono fruire di una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere. Nel campo del collezionismo l’azienda Mondo, che nasce principalmente come collettivo di grafici e artisti, da circa sei anni si occupa anche della produzione e commercio di action figure in scala 1/6, alte circa 30 cm dei personaggi più noti della pop colture. Tra le varie licenze di cui si occupa vi sono proprio i personaggi tratti dal regno di Eternia.

“Nel 1982, Mattel ha creato un nuovo modo di giocare che per tanti divenne anche un fenomeno culturale. Erano storie fatte di Guerrieri potentissimi, scagnozzi e nemici e signori della distruzione e al centro di tutto questo mondo fantasy c’era un mitico eroe barbaro armato della sua spada magica. I Masters of the Universe, detti anche MOTU, attraverso giocattoli, televisione, fumetti hanno influito profondamente in chi è cresciuto negli anni ottanta ed ha trovato in questa storia il messaggio che ognuno di noi ha il potere di diventare la migliore versione di se stesso”

He-Man, un Mondo di Accessori

La figure, dettagliatissima e piena di articolazioni, promette di essere una delle migliori riproduzioni in assoluto sul personaggio, incorporando un elevatissimo numero di accessori che vi elenchiamo direttamente dal sito del produttore

He-Man Figure

Neutral Portrait

Angry Portrait

Classic Portrait

Classic Chest Armor

Battle Chest Armor

Swappable standard and battle damaged “H” on battle armor

Power Sword

Classic Shield

Battle Axe

Ankle Knife

Ankle Knife Sheath

5 interchangeable hands

Thunder Punch Chest Armor

Thunder Punch “Electric” Punch interchangeable hand

Thunder Punch Power Sword

Thunder Punch Shield

Thunder Punch Gems

He-Man Action Figure di Mondo è preordinabile solamente dal sito del produttore ad un costo di 260 dollari e sarà disponibile dal 2023. Se non ti interessano le action figure giganti ma ti “accontenti” delle comuni figure abbiamo alcuni suggerimenti per te a questo link