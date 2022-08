Complice il rilancio del Brand da parte di Netflix con la sua serie Masters of the Universe : Revelations, Iron Studios presenta la sua nuova statua di He-Man tratta da Masters of the Universe, la mitica serie animata cult degli anni 80 con protagonista il giovane principe Adam in grado, grazie ad una spada magica, di potersi trasformare nell’eroe più potente dell’universo. Parliamo di una statuetta alta complessivamente 34 cm nonostante sia in scala 1:10 che fa parte della linea Deluxe Art Scale dell’azienda Brasiliana. La statica che vi mostriamo vede l’eroe nella sua classica posa mentre richiama a se i poteri dalla spada, immagine che nell’immaginario di chi è cresciuto a cavallo tra gli anni 80 e 90 è davvero impossibile da dimenticare.

He-Man Deluxe Art Scale

La cosa particolare di questa statuetta, venduta in due versioni, è che sarà possibile esporla anche in due modalità, compatibilmente ai vostri gusti dato che ognuna delle due ritrae il personaggio in due fasi della scena da cui è tratta molto ravvicinate, quella dove la spada è protesa verso l’alto e quella dove viene afferrata con entrambe le mani ai lati opposti dell’arma. Questa particolarità, presente solamente nella versione Deluxe, non è la sola. La versione normale, chiamata Collector, non presenta il fondale con le forme dell’ingresso del castello di Grayskull ma solamente la basetta, inutile dire che per un fan della saga la versione Deluxe è la miglior scelta su cui protendere ma volendo anche acquistare entrambe le versioni per poter vedere le pose in sequenza…non è affatto male.

Masters of the Universe o He-Man and The Masters of the Universe, da cui l’abbreviazione MOTU, in Italia adattato come He-Man e i Dominatori dell’Universo, è senza ombra di dubbio uno dei franchise più amati degli anni ’80. La serie animata e la linea di action figures omonime hanno riempito i pomeriggi di milioni di ragazzi e ragazze coinvolgendo almeno due generazioni e incarnando un certo spirito avventuroso, un gusto heroic fantasy fresco seppur familiare e un tono e una tensione perfettamente bilanciate fra azione e ironia. Oggi, complice il rilancio di Netflix con una serie di prodotti originali come due anime distinti e un lungometraggio live action, l’attenzione su questo amatissimo marchio è rinato pronto ad affascinare anche le nuove generazioni.

Dove Trovarla?

He-Man Deluxe Art Scale di Iron Studios è al momento preordinabile online ad un costo di circa 265 dollari per la versione Deluxe e 160 dollari per la versione Collector e sarà disponibile per le spedizioni dal mese di Settembre 2023. Se sei appassionato di questa mitica saga a questo link abbiamo alcuni suggerimenti di gadget a tema.