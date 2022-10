È di oggi l’annuncio da parte della casa editrice svedese Free League Publishing e di 20th Century Studios dell’uscita di ALIEN RPG: Heart of Darkness, il nuovo scenario cinematografico per il pluripremiato gioco di ruolo ALIEN RPG.

ALIEN RPG: Heart of Darkness è uno scenario cinematografico completo per ALIEN The Roleplaying Game. È un’avventura a sé stante, ma serve anche come conclusione alla Draconis Strain Saga iniziata nello scenario cinematografico Chariot of the Gods e continuata in Destroyer of Worlds. Lo scenario è progettato per 3-5 giocatori più il Master ed è una spirale discendente nella follia più schiacciante.

Questa oscura espansione è ora disponibile nello store online di Free League e presso i rivenditori di tutto il mondo. È possibile, inoltre, acquistarlo in formato PDF su DriveThruRPG e come modulo VTT su Foundry e FantasyGrounds.

ALIEN RPG: Heart of Darkness, il prodotto

La Compagnia ha trovato una nuova forma di vita e vogliono che tu la studi. La loro offerta è insolitamente generosa: catalogare questo organismo, determinare come possono usarlo e riportarlo indietro in modo che possano schiaffarci su un bel brevetto. Roba abbastanza ordinaria.

In cambio, ti promuoveranno a una comoda posizione di capo dipartimento aziendale, ti assicureranno un contratto per un libro e faranno sì che l’istituto di tua scelta ti dia un incarico. Ho parlato dei soldi? Ce ne sono in abbondanzao. Semplice lavoro di indagine, campione e analisi. Sembrava troppo bello per essere vero. Ovviamente è così…

La scatola di ALIEN RPG: Heart of Darkness contiene:

Il libro dello scenario Heart of Darkness.

Una mappa a doppia faccia (864×558 mm) della stazione spaziale di Erebos per l’acquisizione di plasma.

Sette personaggi pregenerati tra cui scegliere.

Schede personalizzate per messaggi segreti e obiettivi personali.

Mappe e dispense per i giocatori.

NOTA BENE: per giocare ad ALIEN RPG: Heart of Darkness è necessario il manuale base di ALIEN RPG o lo Starter Set di ALIEN RPG.