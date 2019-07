Heathen: il film sarà diretto dalla regista di Twilight

Catherine Hardwicke, regista di Twilight, è stata scelta per realizzare la trasposizione cinematografica di Heathen.

E’ stato svelato chi ci sarà dietro la macchina da presa della trasposizione cinematografica di Heathen, opera fumettistica di Natasha Alterici, edita da Vault Comics. Alla regia del film ci sarà Catherine Hardwicke famosa per aver lavorato alla saga di Twilight. La regista ha all’attivo diversi film legati all’adolescenza e all’universo femminile, tra cui il più impegnato Thirteen, quindi sembra essere la candidata perfetta per lavorare a questo fantasy.

Un estratto del fumetto Heathen

Il film sarà sceneggiato da Kerry Williamson e narrerà le avventure della guerriera vichinga Aydis, ripudiata dal suo villaggio per aver baciato un’altra donna e dichiarato guerra contro Odino. Aydis è una donna nata e cresciuta nella guerra e nella sofferenza, oppressa solo perché donna e ora stanca di tutto questo dolore. Hardwicke lavorerà a questo progetto e contemporaneamente continuerà a dedicarsi alla serie di fantascienza prodotta da Quibi (nuovo servizio streaming che produrrà brevi contenuti per smartphone) Don’t Look Deeper, interpretata da Don Cheadle.

L’autrice Natasha Alterici ha dichiarato che lei e il team creativo sono davvero felici della realizzazione di questo adattamento, e che per lei tutto ciò è proprio un sogno che si avvera. Heathen si collega alla perfezione all’attuale panorama socio-politico portando su carta, e ora sullo schermo, un’eroina forte e tenace, bandiera di molti valori femministi.

Il film sarà prodotto da Constantin Film e Prime Universe Films. Il fumetto ha avuto un grande successo negli Stati Uniti. L’edizione cartacea è andata esaurita in una settimana, ed è stata da poco ristampata. Di recente, il fumetto è stato anche inserito nella lista delle migliori graphic novel per adolescenti stilata dalla Young Adult Library Service Association.

Attualmente non ci sono ancora notizie riguardo il cast e sopratutto chi impersonerà la protagonista femminile, ma sicuramente nei prossimi giorni ci saranno interessanti aggiornamenti.