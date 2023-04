Predire quale anime dominerà le discussioni dell’opinione pubblica è sempre molto complicato anche perché la storia è piena di produzioni di successo, ma anche di anime diventati leggendari col passare del tempo nonostante avessero poco marketing o nessun clamore pre-uscita. Tuttavia, a volte, ci sono alcuni momenti storici in cui escono progetti che si adattano perfettamente alle tendenze di quel momento, il che si traduce in grande successo e alta popolarità immediata. Heavenly Delusion sembra far parte proprio di questo filone grazie al successo dell’omonimo manga da cui è tratto, alle tematiche trattate e all’ambientazione in cui si svolge la storia.

Heavenly Delusion: i motivi per cui potrebbe avere un enorme successo

Heavenly Delusion si basa, quindi, sull’omonimo manga scritto e disegnato da Masakazu Ishiguro ed è ambientato in Giappone 15 anni dopo che un enorme disastro ha completamente distrutto la civiltà. La storia si divide in due parti: da una parte troviamo un numero impreciso di ragazzini che vive dentro una struttura dotata di un’area verde e completamente circondata da mura, dall’altra parte invece ci sono i protagonisti, Maru e Kiruko, impegnati in una giornaliera lotta per la sopravvivenza in ciò che resta del Giappone mentre vagano alla ricerca del “Paradiso”.

È chiaro che uno degli elementi cardine del probabile successo di Heavenly Delusion sia proprio l’ambientazione post-apocalittica. Questa, nell’ultimo periodo, sta attraversando una rinascita dopo alcuni anni di forte declino merito anche di produzioni di alto livello e di grande spettacolarità come The Last of Us. Gli spettatori italiani, quindi, probabilmente non vedranno l’ora di recarsi anche su un Giappone in rovina che metterà in mostra numerosi colpi di scena soprannaturali e visivamente interessanti. Basti pensare, ad esempio, che anche nella fittizia area sicura i professori sono dei robot e alcuni ragazzini hanno delle strane visioni con cui, ad esempio, riescono a prevedere il futuro. Non solo, alcuni abitanti di quest’area hanno anche una prestanza fisica disumana e hanno sviluppato delle caratteristiche caratteriali e fisiche poco consuete per degli umani, pur essendoli nella sostanza e nell’aspetto.

Quando poi lo spettatore verrà catapultato all’esterno, si renderà conto che le stranezze non sono assolutamente finite. I due protagonisti, oltre ad avere un rapporto molto ambiguo, tanto che Maru la chiama sorellona pur non essendo parenti, si ritroveranno a degli incontri altrettanto ambigui sia umani che non durante il loro complesso viaggio. Chiaro come proprio quest’ultimo aspetto rappresenti la componente paranormale e originale di Heavenly Delusion. In questo mondo distopico, infatti, sono presenti alcuni sopravvissuti alla misteriosa catastrofe e i loro relativi eredi, ma sono presenti anche dei mostri chiamati mangiauomini dalle sembianze di uccelli, ma dotati di arti allungabili.

Tutto ciò non è altro che una continuazione di diverse tendenze portate avanti dagli anime più popolari degli ultimi anni. Un miscuglio in cui rientra anche il dark fantasy con pietre miliari come L’Attacco dei Giganti e The Promised Neverland da cui Heavenly Delusion prende numerosi riferimenti. Il viaggio di coppia mostrato, in questo caso, con Maru e Kiruko, poi, è presente in tantissime opere distopiche tra cui il sopracitato The Last of Us o l’altrettanto recente anime di successo Spy x Family (vi abbiamo anche recensito le action figure se siete interessati).

Inutile dire che se siete appassionati di questa tipologia di racconto in cui è forte anche la caratterizzazione dei personaggi, potreste godere di un prodotto potenzialmente molto interessante. Tuttavia, basandoci sul manga, possiamo dirvi che l’azione non è sempre l’elemento principale della narrazione proprio per dare risalto ai personaggi. Non mancheranno strani simbolismi e piccole sotto trame inerenti la sessualità. Quest’ultimo aspetto rende la produzione molto più adulta di quanto possa sembrare. Nel manga sono presenti anche delle scene di nudità esplicita e di un amore omosessuale. Niente di volgare o di esplicito, ma sarà curioso vedere in che modo saranno inserite nell’anime.

L’anime, comunque, arriva già dopo un grande successo internazionale del manga. Heavenly Delusion, infatti, è stato nominato “miglior fumetto per ragazzi” nella selezione 2019 della rivista Kono manga ga sugoi! posizionandosi anche al primo posto nella classifica delle 20 migliori serie manga dello stesso anno. Più recentemente, invece, la serie manga è stata una delle opere consigliate dalla giuria al 24° e 25° Japan Media Arts Festival rispettivamente nel 2021 e nel 2022. Forte di questi numerosi premi e dell’incredibile vendita dei volumi in tutto il mondo è stato scelto anche un metodo di rilascio dell’anime decisamente inusuale e anche molto affascinante.

Dove vedere Heavenly Delusion?

Invece di essere pubblicato all’interno di un servizio di streaming di anime specializzata come Crunchyroll, a comprarsi i diritti da Production IG ci ha pensato la The Walt Disney Company con pubblicazione su Hulu (negli Stati Uniti) e Disney Plus a livello internazionale con disponibilità anche in Italia. A causa dell’enorme pubblico e, quindi, visibilità di Disney Plus e dell’abilità di Disney nel marketing, fin dai primi trailer molti avevano definito Heavenly Delusion uno spettacolo che sarebbe diventato rapidamente un successo straordinario. Disney è un publisher di grande esperienza e attenzione, difficilmente potrebbe fare passi falsi pubblicando un primissimo deludente anime all’interno del suo stesso servizio di streaming. Quindi, cosa state aspettando, Heavenly Delusion è già disponibile alla visione e vanta una sigla di apertura cantata da BiSH, “Innocent Arrogance“, e un tema di chiusura eseguito da ASOBI, “I Don’t Know Nobody Anywhere Anything“.

