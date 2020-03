Heavenly Delusion, è in arrivo il primo volume con Edizioni Star Comics!

Il Sol Levante è una terra prospera di menti alquanto geniali, infatti moltissimi autori giapponesi riescono ad ottenere fama e gloria per le loro creazioni in bianco e nero. Edizioni Star Comics ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Heavenly Delusion, un manga firmato dal maestro Masakazu Ishiguro.

Heavenly Delusion segue la storia di una struttura completamente chiusa al mondo esterno, dove sono ospitati dei ragazzini. Durante un compito in classe, Tokio riceve un messaggio alquanto strano, che recita: “Vorresti andare all’esterno dell’esterno?”. Da quel fatidico momento la vita di Tokio e Maru cambia radicalmente, nonostante alcune somiglianze nell’aspetto e nei modi di fare.

Questa nuova serie, per chi non lo sapesse, è stata premiata come miglior fumetto per ragazzi del 2019 dalla rivista “Kono manga ga sugoi!”, e sarà sicuramente capace di trasportare tutti gli appassionati lettori in questo viaggio verso il paradiso.

Edizioni Star Comics, infine, ha specificato che Heavenly Delusion debutterà ufficialmente dal prossimo 11 marzo 2020, in tutte le migliori librerie, fumetterie e negozi online. Il prezzo di vendita consigliato è di 6,90 euro.