Heels, terminate le riprese della serie TV sul Wrestling con Stephen Amell

Dopo aver testato in prima persona la durezza del ring, Stephen Amell ha deciso di prendere parte a un progetto molto interessante: una serie TV sul Wrestling dal titolo Heels, termine tecnico utilizzato nel magico mondo dello sport-entertainment per indicare il “cattivo”.

Le riprese sono iniziate oltre un anno fa, venendo poi interrotte a causa dell’emergenza sanitaria. Le camere sono poi ripartite a settembre e in data odierna Amell ha annunciato su Twitter la fine della produzione, alimentando l’attesa attorno al progetto.

Season 1 wrapped.

Dal mondo della DC a quello del Wrestling: Stephen Amell sarà un lottatore in Heels

Prodotta in esclusiva per Starz, la serie narrerà le vicende di due fratelli che hanno fondato una federazione di Wrestling, chiamata Duffy Wrestling Association, e dovranno fare i conti con l’eredità lasciata dal padre. A vestire i panni dell’heel all’interno del ring sarà proprio Stephen Amell. Il nome del suo personaggio? Jack Spade.

L’attore non è nuovo al mondo del Wrestling, avendo lottato per la WWE a SummerSlam nel 2015 e nel PPV All In tenutosi a Chicago nel 2018, occasione in cui riportò una frattura al bacino.

Heels è stata creata da Michael Waldron, che ha realizzato il pilot di Loki, e supervisionata da Mike O’Malley. Nel cast troviamo anche Chris Bauer, Allen Maldonado, James Harrison, Kelli Berglund, Mary McCormack, Alison Luff e David James Elliot. Tra le guest star figura anche Phil Brooks, noto ai fan del Wrestling come CM Punk.

Stephen Amell esegue un volo dalla terza corda a SummerSlam. Credits: WWE

Stephen Amell ha quindi deciso di dedicarsi a un progetto extra supereroistico dopo aver interpretato Oliver Queen nelle otto stagioni di Arrow, dando vita al grande universo televisivo della CW poi culminato nel mega cross-over Crisi sulle Terre Infinite.

