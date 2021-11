Heinz Marz Edition, sta per arrivare il primo ketchup marziano

Nel prossimo futuro, astronauti ed esploratori spaziali di ogni ordine e grado potranno gustare delle pietanze decisamente più appetitose rispetto a quello a cui sono attualmente abituati, dato che potranno condire i loro piatti con il ketchup “marziano” prodotto da Heinz, una vera e propria colonna portante dell’industria alimentare.

image by Heinz

Lunedì scorso, 8 novembre, Heinz ha infatti mostrato in anteprima una bottiglia di ketchup Marz Edition, una salsa prodotta con lo stesso tipo di pomodori di alta qualità che la compagnia usa per il suo normale ketchup (link Amazon), ma coltivati questa volta in un ambiente artificiale che riproduce in tutto e per tutto, le durissimi condizioni ambientali della superficie marziana.

La realizzazione del ketchup Heinz Marz Edition, è stata resa possibile da due anni di ricerche condotte da un team di astrobiologi dell’Aldrin Space Institute, facente parte a sua volta del Florida Institute of Technology.

image by Heinz

Cristina Kenz, chief growth officer di Kraft Heinz International Zone, in una nota ha dichiarato che l’azienda è estremamente fiera del fatto che i loro esperti, siano riusciti nell’impresa di coltivare pomodori nelle stesse identiche condizioni che si possono trovare sulla superficie di un altro pianeta, e sono altresì orgogliosi di poter condividere con il mondo intero questo loro successo, frutto di due anni di impegno e che, sono certi, porterà il marchio Heinz Tomato Ketchup direttamente nel futuro.

Sebbene non sia attualmente ancora disponibile per l’acquisto, un lotto del ketchup Marz Edition è stato presentato presso la sede di Heinz a Pittsburgh, dove la salsa sperimentale ha superato i rigidi test di qualità dell’azienda, indispensabili per ottenere l’approvazione, e diventare quindi bottiglie certificate di Heinz Tomato Ketchup.

I quattordici membri del team dell’Aldrin Space Institute, guidato dal Dr. Andrew Palmer, ha presentato il primo di tre articoli, destinati alla pubblicazione scientifica, che descrivono la missione Heinz. L’istituto, fondato nel 2015, è stato creato per promuovere una presenza umana permanente su Marte e mantenere l’eredità scientifica e tecnica dell’astronauta dell’Apollo 11 Buzz Aldrin, una delle prime persone a camminare sulla Luna.