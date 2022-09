Netflix ha ufficialmente rinnovato per una seconda stagione Hellbound, serie thriller dal retrogusto horror e di stampo coreano. Dopo il successo globale ottenuto da Squid Game, infatti, la piattaforma di streaming ha deciso di puntare sulle produzioni orientali: un breve teaser di Hellbound 2 è stato presentato durante l’evento virtuale TUDUM Corea.

La seconda stagione di Hellbound si farà

Ambientata in un futuro non troppo lontano, Helbound segue ciò che accade dopo che un essere che si definisce angelo appare all’improvviso e decreta, fino al minuto, quando alcune persone saranno mandate all’inferno. Sebbene il primo e il secondo set di tre episodi si concentrino su personaggi diversi in circostanze differenti, la serie segue a grandi linee le varie fazioni che sorgono in Corea per sfruttare le paure del pubblico. La prima stagione ha debuttato su Netflix il 19 novembre dello scorso anno, due mesi dopo Squid Game.

Il teaser mostrato dura soltanto 30 secondi, ma riesce ugualmente a terrorizzare il pubblico. Non è stata rivelata una data di uscita nè il cast che ne farà parte. Dal momento che nella prima stagione c’è stato un grande salto temporale è molto probabile che nella seconda ci siano personaggi del tutto nuovi. In ogni caso sono state messe a tacere le voci secondo cui la serie sarebbe continuata soltanto in formato webtoon e non in live action. In Hellbound, misteriose creature ultraterrene appaiono dal nulla annunciando l’esatto momento della morte di alcuni individui, condannandoli senza alcuna via di scampo all’inferno. Il nascente gruppo religioso La Nuova Verità sfrutta così il caos e l’incertezza che si è creata attorno a questi eventi per affermarsi, ma cosa si cela realmente dietro a questi eventi soprannaturali?

Hellbound è stata diretta da Yeon Sang-hom, regista noto al pubblico mainstream per uno tra i più apprezzati film horror zombie degli ultimi anni: Treno per Busan. Uscito nel 2016, la pellicola è stata acclamata anche da Bong Joon-ho, il regista di Parasite e vincitore di ben quattro Oscar nel 2020. Assieme alla fumettista Choi Gyu-seok, Sang-ho ha creato l’omonimo manhwa, cioè fumetto coreano, su cui si basa la storia di Hellbound.