Hellboy: in esclusiva per Tom’s Hardware la clip sul film!

Hellboy sta per compiere il suo debutto ufficiale. Per celebrare al meglio questa occasione, Tom's Hardware vi offre una clip esclusiva.

Ci sono storie da raccontare, tra queste c’è senz’altro quella dell’eroe demoniaco più famoso sulla terra: Hellboy. La pellicola tratta dall’opera di Mike Mignola sta per compiere il suo debutto ufficiale fra pochi giorni in tutte le migliori sale cinematografiche italiane. Per celebrare al meglio questa occasione, Tom’s Hardware è lieta di offrirvi una clip esclusiva.

Nel breve filmato è possibile assistere ad una sessione di domanda e risposta condotta dagli autori del film ai protagonisti della pellicola, accompagnati dall’ideatore della saga a fumetti, Mike Mignola. Secondo loro, il nuovo Hellboy sarà quasi identico al fumetto. “È emozionante sapere che faranno un film ispirato al tuo lavoro. E in questo film ci sono tante scene identiche al fumetto”, afferma quel geniaccio di Mignola.

“Quando ho saputo che avrei fatto Hellboy, mi sono dato un pizzicotto, non potevo crederci“, afferma il protagonista del film, David Harbour, star dell’acclamata serie televisiva Stranger Things firmata Netflix.

Questo lungometraggio, per chi non lo sapesse, è tratto da “La caccia selvaggia”. Secondo quanto specificato dallo stesso Mignola, ci saranno tantissimi elementi che permetteranno agli spettatori di immergersi nel mondo da lui stesso creato.

“Il leggendario supereroe demoniaco, detective del BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) che protegge la Terra dalle creature soprannaturali che la minacciano, è chiamato in Inghilterra per combattere tre giganti infuriati“, recita la sinossi ufficiale del film. “Qui scoprirà le sue origini e dovrà vedersela con Nimue, la Regina di Sangue, un’antica strega resuscitata dal passato e assetata di vendetta contro l’umanità. Hellboy dovrà cercare di fermare Nimue con ogni mezzo, in un epico scontro per scongiurare la fine del mondo“.

Hellboy, infine, farà il suo debutto ufficiale dal prossimo 11 aprile. Di seguito potete trovare la clip esclusiva e il trailer ufficiale recentemente distribuito da M2 Pictures.