Dopo le interpretazioni di Ron Perlman e David Harbour un altro attore si appresta a vestire i panni del celebre personaggio dei fumetti creato nel ’93 da Mike Mignola. Diverse fonti americane riportano di come Jack Kesy, meglio noto per il suo ruolo nella serie The Strain, sia stato scelto per il ruolo da protagonista in Hellboy: The Crooked Man, nuovo reboot della saga.

Jack Kesi sarà il protagonista del reboot di Hellboy

Il nuovo film sarà diretto da Bryan Taylor, co-regista di Ghost Rider: Spirito di Vendetta, e prodotto da Millenium Media. Il regista ha spinto per avere un film Rated R dai toni più maturi e horror, ma soprattutto molto fedele al materiale cartaceo. Hellboy: The Crooked Man mostrerà sul grande schermo una versione più giovanile del celebre personaggio, basandosi su una delle sue storie a fumetti più celebri. Per l’occasione è stata anche diffusa in rete una nuova sinossi:

Bloccati nell’Appalachia rurale degli anni Cinquanta, Hellboy e un agente del BPRD alle prime armi scoprono una piccola comunità infestata dalle streghe, guidata da un diavolo locale che ha un legame inquietante con il passato di Hellboy: the Crooked Man.

Creato da Mike Mignola, Hellboy ha debuttato nel 1993 e da allora è diventato un pilastro della linea editoriale di Dark Horse Comics. La prima serie dedicata al personaggio di Mignola e John Byrne, del 1994, ha fornito le basi per il primo lungometraggio di Hellboy targato Sony Pictures e uscito nelle sale nel 2004, film sceneggiato e diretto da Guillermo del Toro. Nel 2008 è poi arrivato il sequel, sempre con Ron Perlman nelle vesti di protagonista, mentre un terzo capitolo non si è mai realizzato. Nel 2019 c’è stato un reboot con David Harbour di Stranger Things nei panni di Hellboy, ma il film è stato un flop commerciale, venendo demolito dalla critica.