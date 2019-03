Hellboy, il primo volume gratis per celebrare il nuovo arrivo del demone!

Magic Press Edizioni, per celebrare il 25esimo anniversario di Hellboy, ha pensato bene di regalare uno dei fumetti di questo personaggio.

Hellboy, iconico personaggio creato da Mike Mignola, raggiungerà un grandissimo traguardo, ovvero il suo 25esimo anniversario. Per omaggiare al meglio questo evento, Magic Press Edizioni ha deciso di lanciare una nuova promozione, che permetterà a tutti gli appassionati di ottenere due regali.

Oggi , sabato 30 marzo, presso tutte le fumetterie (la lista è consultabile al seguente indirizzo) che hanno aderito a questa iniziativa, i lettori potranno ottenere gratuitamente (secondo le disponibilità) l’Albo spillato Hellboy: Il seme della distruzione numero 1, con l’inedita copertina di Mike Mignola.

Come se non bastasse, nella giornata sarà disponibile anche prendere in possesso il poster inedito di Mignola, che permetterà di conoscere la corretta timeline delle avventure di Hellboy e del B.P.R.D.

Il primo volume di questa collezione permette di conoscere le origini della creatura di Mignola, chiamata anche Anung Un Rama, un demone evocato nel lontano 23 dicembre del 1944 dal malvagio stregone Rasputin per consentire ai tedeschi di abbattere gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Fortunatamente, il piccolo demone fu salvato da Trevor Bruttenholm, e successivamente venne allevato dagli Alleati all’interno di una base negli Stati Uniti, Nuovo Messico.

Vi ricordiamo, inoltre, che la saga di questo cult sarà impreziosita da un nuovo lungometraggio, distribuito dal prossimo 11 aprile in tutte le migliori sale cinematografiche. Nel frattempo, potete leggere il racconto di Mignola in tutto il suo splendore.