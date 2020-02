Hello World, ecco il poster del film diretto dal regista di Sword Art Online!

Koch Media è pronta a sbalordire tutti gli appassionati con un nuovo film della sua etichetta Anime Factory, infatti ha recentemente pubblicato il poster ufficiale di Hello World, il film d’animazione giapponese diretto dal regista Sword Art Online.

Dopo il gran successo registrato questo autunno con l’ultima stagione di Sword Art Online, il regista vuole ancora una volta conquistare tutti con un film che sfida il tempo e lo spazio. Oltre alla sua presenza, il film vanta il nome di Katsuhiro Takei, il produttore di un altro campione d’incassi, Your Name.

Hello World, per chi non lo sapesse, racconta le vicende che si svolgono a Kyoto nel 2077. Un giovane ragazzo, dal nome di Naomi Katagaki, entra in contatto con un uomo apparentemente sconosciuto, che gli svela un mistero incredibile. L’uomo, infatti, spiega al ragazzo che sono la stessa persona, e rivela di essere tornato nel passato per salvare Ruri Ichigyo, una compagna di banco.

Il viaggio di Naomi e Ruri sarà proiettato quindi in tutte le migliori sale cinematografiche a partire dal prossimo 9 marzo fino all’11 marzo. Non mancheranno, naturalmente, aggiornamenti sulla pellicola, continuate a seguirci.