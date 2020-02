Hello World: svelato il nuovo trailer italiano del film di animazione

Anime Factory e Koch Media hanno svelato il nuovo trailer del film di animazione di Tomohiko Ito Hello World. Dopo le fortunate proiezioni lungometraggi di animazione giapponese come Her Blue Sky, One Piece: Stampede e i film di Doraemon, Anime Factory porterà ancora una volta nelle sale italiane un capolavoro dell’animazione giapponese moderna.

Hello World, realizzata dal regista di Sword Art Online e dal produttore di Your Name., Katsuhiro Takei, sarà una fantastica esperienza visiva supportata da incredibili animazioni e una coinvolgente colonna sonora che si avvarrà di nuove canzoni di Nulbarich, Okamoto’s e Official HiGE DANdism.

Di seguito potete avere un assaggio di questo film di animazione nel nuovo trailer italiano.

Le immagini ci mostrano velocemente la trama di Hello World, ambientato nella Kyoto del 2027. Il protagonista della storia sarà Naomi Katagaki, uno studente del liceo con una grande passione per la letteratura, che entrerà in contatto con un misterioso uomo apparso dal nulla. Questa misteriosa figura gli rivelerà di essere il “sé stesso” del futuro tornato indietro per salvare Ruri Ichigyo una sua compagna di classe nonché futura fidanzata, che in seguito ad un terribile incidente entrerà in coma. Ma cosa succederà quando i due Katagaki proveranno ad interferire con lo scorrere del tempo? Il trailer si conclude mostrando la possibile distruzione del mondo e lo strenuo tentativo del giovane Naomi nell’opporsi a questo destino apocalittico.

Hello World arriverà nelle sale italiane solo il 9-10-11 marzo 2020 e in queste date gli appassionati di animazione giapponese potranno così ammirare una love story fantascientifica che sfida i limiti del tempo e dello spazio.

L’edizione italiana di Hello World è a cura di Francesco Marcucci, coinvolto sia nel ruolo di direttore del doppiaggio che di adattatore dei dialoghi. Le voci del cast vedranno Mirko Cannella nella parte di Naomi Katagaki ragazzo, Gabriele Vender nella parte di Naomi Katagaki adulto e Agnese Marteddu nel ruolo di Ruri Ichigyo.